Honor تنشر صور ملتقطة بالهاتف Honor X10 5G لجبل إيفرست قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام أرسلت الصين فريق مسح لدراسة جبل إيفرست. بالأمس وصل هذا الفريق إلى معسكر Advanced Base Camp على ارتفاع 6500 متر. الأمر المثير للاهتمام في هذه البعثة هو أنه إلى جانب العمل العلمي الذي سيقوم به، هناك إثنين من المصورين الفوتوغرافيين Li Pu و Cai Qing والذين إستخدموا هاتفين من Honor لإلتقاط بعض اللقطات الجميلة.

واحد من هذين الهاتفين هو Honor X10 5G والذي لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن. هذه اللقطات الخمسة ملتقطة بدقة 10 ميغابكسل، ولكن هذه ليست هي الدقة الأساسية لكاميرا الهاتف Honor X10 5G، فقد تم في هذه الحالة إستخدام تكنولوجيا دمج البكسلات. أما بخصوص الهاتف الآخر، فهو +Honor 30 Pro الذي تم إطلاقه قبل بضعة أسابيع فقط.





وبالعودة إلى الهاتف Honor X10 5G، من المفترض أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 20 مايو. وحتى ذلك الحين، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA في الفترة الماضية أن الهاتف Honor 10X سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

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وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Honor 10X القادم سيضم أيضًا أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من الشركة ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

وكما يوحي إسمه، فالهاتف Honor X10 سيصل في الأساس لخلافة الهاتف Honor 9X الحالي، وبالتالي فنحن نتوقع أن يُكلف نحو 1000 يوان صيني، وهو ما يُعادل 145 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.