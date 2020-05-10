نظام WatchOS 7 قد يكون قادرًا على إكتشاف نوبات الهلع، وفقًا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد قامت Apple Watch بعمل رائع حتى الآن في القدرة على معالجة مشاكل القلب، ولكن ماذا عن المشاكل الصحية الأخرى؟ إتضح أن إحدى الميزات الجديدة المحتملة التي ستأتي إلى Apple Watch هي القدرة على البحث عن مشاكل الصحة العقلية، مثل نوبات الهلع. هذا وفقا لـ Jon Prosser الذي تحدث مؤخرًا في تدوينة صوتية لـ Geared Up.

ووفقا لـ Jon Prosser، فيبدو أن إحدى ميزات WatchOS 7 القادمة هي القدرة على مراقبة الصحة العقلية لمرتديها، والقدرة على تحذير المستخدم من نوبة ذعر وشيكة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت تقود في الخارج لأنه من شأن ذلك أن يُساعدك على التوقف في مكان هادئ أولاً.

ما يركزون عليه الآن وآمل أن يأتي هذا العام، وقد يأتي في العام المقبل، ولكن آمل أن يأتي إلى WWDC20 هو ميزات الصحة العقلية. حيث يمكنهم أخذ مستويات الأوكسجين في الدم مع معدل ضربات القلب وتحديد ما إذا كنت تعاني من فرط التنفس “. ومع ذلك، يبدو أن هذه الميزة ستكون متوفرة فقط على Apple Watch Series 6.

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وذلك لأن الشائعات تشير إلى أن هذه الساعة الذكية ستكون مُزودة بمستشعر لقياس مستوى الأوكسجين في الدم، ويبدو أن شركة آبل ستستخدم ذلك للمساعدة في مراقبة حالات نوبات الهلع. يحذر Jon Prosser من إمكانية إطلاق هذه الميزة في العام المقبل فقط، لذا سيتعين علينا الإنتظار لنرى. حتى ذلك الحين، يُرجى التعامل مع كل ما يُقال الآن بأقل قدر من الحماسة.