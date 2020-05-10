تسريبات جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف LG Stylo 6 من زوايا مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة LG عن الهاتف LG Stylo 5 في شهر يونيو من العام الماضي، ويبدو أن الشركة الكورية الجنوبية تعتزم الإعلان عن خليفة هذا الهاتف والذي سيحمل إسم LG Stylo 6 في المستقبل القريب لأنه تم اليوم تسريب صورة رسمية لهذا الهاتف من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks.

الصورة الرسمية المسربة الجديدة تكشف لنا أن الهاتف LG Stylo 6 الجديد سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية جنبًا إلى جنب مع الفلاش LED، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الأسفل.

هذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف LG Stylo 6 الجديد سيضم زر التشغيل في الجانب الأيمن والزر المخصص للمساعد الرقمي Google Assistant وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر. وفي الأسفل، سيضم هذا الهاتف منفذ USB Type-C ومنفذ السماعات 3.5mm والميكروفون الأساسي إضافة إلى منفذ للقلم. وفي الأعلى، سيضم الهاتف الميكروفون الثاني.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن حول الهاتف LG Stylo 6، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز في قادم الأيام والأسابيع.