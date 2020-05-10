شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات المستقبل ستستخدم شبكة 5G للتواصل مع بعضها وتوعية السائقين بالمخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الخبراء في جامعة جلاسكو كاليدونيان (GCU) أن السيارات قد تتواصل قريبًا مع بعضها البعض باستخدام شبكة 5G لتوعية السائقين بالمخاطر المقبلة في الطريق، حيث ستسمح خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال فائقة السرعة بنقل المعلومات بسرعة، ويمكن أن تجعل السائقين على دراية بكل تفاصيل العوائق التي ستواجههم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن العديد من مصنعي السيارات يعملون على دمج شبكة 5G بالفعل في سياراتهم، بما في ذلك كأداة للمساعدة في الوصول إلى المركبات ذاتية القيادة، فإن الاتصال عالى السرعة سيحسن أيضًا موثوقية وقدرات المركبات الآلية إلى درجة أنها ستكون أكثر أمانًا من السيارات اليدوية التي يتم قيادتها اليوم.

ويتوقع الخبراء أن ينخفض عدد حوادث المرور على الطرق، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية لأكثر من 1.3 مليون حالة وفاة وما يصل إلى 50 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم كل عام نتيجة لذلك.

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وقال الدكتور ديميتريوس لياروكابيس، عضو المجموعة البحثية: "للحصول على فكرة أفضل عن شكل المستقبل، فكر في امتلاك سيارات تشبه تسلا لا تستخدم أجهزة الاستشعار لفحص ما حولها فحسب، بل يمكنهم أيضًا التحدث إلى بعضهم البعض وتبادل المعلومات المتعلقة بالسلامة حول محيطهم على مساحة تغطي عدة أميال مربعة".

وأضاف الدكتور ديميتريوس: "أنا متأكد من أن أي شخص لديه تجربة سيئة على الطرق المتجمدة كان سيستفيد من معرفة الظروف الخطرة مقدمًا حتى يتمكن من تعديل سرعته أو يتجنب هذا الطريق تماما".

وأوضح: "بمساعدة 5G، يكون نظام الإنذار المبكر الذي يتم إنشاؤه بواسطة المركبات، والذي ينبه السائقين ممكنًا خلال السنوات القليلة المقبلة، فسترسل السيارات القريبة بما فيه الكفاية من منطقة الخطر رسائل تحذيرية إلى السيارات الأخرى من حولها باستخدام تقنيات الاتصالات قصيرة المدى، وأيضًا إلى السيارات البعيدة باستخدام 5G بسرعة وموثوقية، ثم سترسل تلك السيارات نفس المعلومات إلى السيارات القريبة منها، وهكذا، لتشكل سلسلة اتصالات مشتركة متعددة المركبات تمتد على نطاق واسع".