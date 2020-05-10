شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحظر بث مباشر لمؤتمر للتكنولوجيا الجنسية للمرأة ويلوم خوارزميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال يوتيوب بثا مباشرا لمؤتمر جنسي للنساء، وأرجع السبب إلى أداة الإشراف التلقائي، فوفقًا لتقرير صادر عن Daily Dot، تم حظر البث المباشر الخاصة بالمؤتمر، الذى يحمل اسم Women of Sex Tech، تلقائيًا من يوتيوب بعد أربع دقائق فقط من البث بزعم انتهاك الإرشادات الخاصة بالمنصة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بحسب ما ورد، استمر المؤتمر على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكن تم نقله عبر الإنترنت بسبب تفشى فيروس كورونا.

وأضاف يوتيوب أن الاعتماد على الإشراف التلقائى كان بسبب نقص المشرفين البشريين، وذلك يعود إلى القيود الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستمر.

وقال المتحدث باسم يوتيوب: "نحن نعلم أن هذا قد يؤدي إلى إزالة بعض مقاطع الفيديو التي لا تنتهك سياساتنا، ولكن هذا يسمح لنا بمواصلة العمل بسرعة وحماية نظامنا البيئي".

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وأكد المتحدث: "إذا اعتقد منشئو المحتوى أنه تمت إزالة المحتوى الخاص بهم عن طريق الخطأ، فيمكنهم استئناف القرارات وستلقي فرقنا نظرة".

وعلى الرغم من أن إرشادات منتدى يوتيوب تهدف إلى منع المحتوى الجنسى بالإضافة إلى العري والمواد الإباحية، إلا أن المؤتمر الذي استمر لمدة خمس ساعات لم يحتوي على مثل هذه المواد.

وقالت أليسون فولك، رئيسة برنامج Women of Sex Tech: "كنت في حيرة من أمري، اعتقدت أنه يجب أن يكون هناك خلل بالنظر إلى عدم وجود ذكر لمحتوى الجنس أو محتوى للبالغين في ذلك الوقت".

وأضافت: "بالنظر إلى أن هذا ليس حدثًا لمرة واحدة وهناك قصص متكررة عن الأشخاص الذين يتعرضون لتعطيل حساباتهم، وما إلى ذلك داخل مجتمعاتنا، لا يسعني إلا أن أتساءل ما المتغيرات داخل الأداة الآلية للكشف عما قد يؤدي إلى انتهاك المحتوى غير اللائق".