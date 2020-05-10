شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق مئات المواقع الاحتيالية المروجة لعلاجات خاطئة لكورونا ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المركز الوطنى للأمن السيبرانى فى المملكة المتحدة NCSC بإزالة المئات من مواقع الاحتيال التى تحاول استغلال المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا التاجى، وأكد المركز وهو جزء من GCHQ ، أنه أزال 307 مواقع وهمية بعد أن أبلغ عنها الجمهور.

حاولت المواقع الاستفادة من الخوف حول الفيروس، حيث عرضت منتجات خطيرة تدعى أنها تحمى من الإصابة بكوفيد 19، كما كانت عروض مجموعات الاختبار المزيفة وأقنعة الوجه وحتى اللقاحات من بين عمليات الاحتيال التى تسعى إلى استغلال الوباء، التى تم إبلاغها إلى خدمة الإبلاغ عن البريد الإلكترونى المشبوهة، والتى تم إطلاقها فى أبريل.

ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانية، قال سياران مارتن، الرئيس التنفيذى لـ NCSC : "إن هذا رد فعل هائل من الجمهور البريطانى، وأود أن أشكرهم على احتضان خدمة إعداد التقارير وكذلك العديد من المنظمات التى روجت لها، وفى حين أن مجرمى الإنترنت يواصلون التسبب فى مخاوف الناس، فإن عدد عمليات الاحتيال التى أزلناها فى مثل هذا الإطار الزمنى القصير يظهر الدور الحيوى الذى يمكن للجمهور لعبه فى القتال".

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وأضاف مارتن: "أود أن أحث الناس على توخى اليقظة وإحالة رسائل البريد الإلكترونى المشبوهة إلينا، إذا كانت تبدو جيدة للغاية بحيث لا يمكن تصديقها، فمن المحتمل أن تكون كذلك."

تضاعفت التقارير التى تلقتها الخدمة أربع مرات بعد دعمها من قبل مارتن لويس من MoneySavingExpert ، مما أدى إلى أكثر من 10000 تقرير إضافى فى يوم واحد فقط.

قال لويس: "كان هناك انفجار بإعلانات الاحتيال فى المملكة المتحدة، لقد قاتلناهم على جميع الجبهات، حتى أننى رفعت دعوى قضائية، ولكن أصعب ما يمكن ملاحقته هو رسائل البريد الإلكترونى الاحتيالية، لأن رسائل البريد الإلكترونى تأتى من كل مكان، لهذا السبب تعد وظيفة التقرير والإزالة الجديدة الخاصة بـ NCSC أمرًا حيويًا جدًا، والنهاية ، يمكننا إعادة توجيه عمليات الاحتيال إلى reportphishing.gov.uk ونعلم أن شخصًا ما سيتخذ إجراءً، ولكننا نحتاج أيضًا إلى ما أسميه" الشرطة الاجتماعية "أيضًا - يجب على كل من يمكنه اكتشاف عملية احتيال حمل السلاح والإبلاغ عنه لحماية أولئك الذين لا يستطيعون".

وأضاف لويس: "لهذا السبب صرخت من أعلى الأسطح فى برنامجى MSE ووسائل التواصل الاجتماعى، وقد رأينا معدل التقارير أربع مرات، وهو دليل على أن الناس على استعداد للقيام بواجبهم."