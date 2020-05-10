مبادرة من براكسيلابس لدعم طلاب الكليات العملية

برزت أهمية تقنيات التعليم عن بُعد خلال الفترة الأخيرة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، مع اضطرار معظم الجامعات والمدارس لتعليق الدراسة لفترة طويلة، وقد كان تأثير هذه الأزمة واضحًا بشكل أكبر على طلاب الكليات العملية مثل الطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، وغيرها.

لذلك قامت شركة براكسيلابس (PraxiLabs) المتخصصة في تطوير معامل العلوم الافتراضية بإطلاق مبادرة خاصة لدعم طلاب الكليات العملية من خلال إتاحة الدخول مجانًا إلى 22 محاكاة ثلاثية الأبعاد لتجارب معملية في تخصصات الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا.

يمكن لطلاب الكليات العملية إنشاء حساب مجاني على موقع براكسيلايس، وإجراء التجارب مباشرة من حساباتهم دون الحاجة لتثبيت أي تطبيقات أو برامج مساعدة، كما يمكنهم اختيار إنشاء الحساب باللغة العربية أو الإنجليزية، حيث تتوافر جميع التجارب باللغتين.

تشمل التجارب المتاحة في هذه المبادرة أيضًا محاكاة ثلاثية الأبعاد لتجربة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل التقليدي أو ما يعرف باسم تحليل (PCR) المستخدم في الكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليتمكن الطلاب من التعرف على خطواتها والتدرب على إجرائها في بيئة تعليمية تفاعلية.

وتحتوي جميع التجارب على مساعد افتراضي مدمج لتوجيه الطلاب وإرشادهم للخطوات الصحيحة أثناء استخدامهم لمعامل براكسيلابس الافتراضية، بالإضافة إلى ملف PDF مبسط لشرح النظرية الخاصة بكل تجربة.

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المبادرة توفر دخول مجاني إلى محاكاة ثلاثية الأبعاد لتجارب متعددة في تخصص البيولوجيا مثل: استخلاص الحمض النووي الدي أوكسي ريبوزي، والنسخ العكسي للحمض النووي الريبوزي RNA، وكذلك تجارب متعددة في الكيمياء مثل: قياس تركيز حمض الستريك في المياه الغازية، وتحديد تركيز حمض الخليك في الخل التجاري، والكشف عن البيكربونات.

وبالنسبة لتخصص الفيزياء فهناك محاكاة لتجارب مثل: تجربة قانون بويل للغازات، وتعيين سرعة الصوت باستخدام أعمدة مغلقة، وتجربة قانون ستوكس لتحديد لزوجة سائل.

الجدير بالذكر أن شركة براكسيلابس قد تأسست على يد د. خديجة البدويهي، وهي رائدة أعمال مصرية مهتمة بتطوير تقنيات التعليم، وذلك بهدف تسهيل طريقة تدريس مواد الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا بالكليات العملية، وتوفير التكاليف الدورية المخصصة لشراء المواد والأدوات لمعامل الكليات.

وقد حصلت براكسيلابس على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية المخصصة للشركات الناشئة في مجال التقنية، منها جائزة (Next Billion EdTech) في دبي، وجائزة (South Summit) في أسبانيا، وجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في الكويت.