شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يخطط لنقل مقر تسلا الرئيسى من كاليفورنيا بسبب استمرار إغلاق كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا والملياردير التكنولوجى الشهير، عن استيائه من استمرار إجراءات الإغلاق فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كان يجهز لإعادة فتح المقر الرئيسى لشركة تسلا فى إقليم ألاميدا بالولاية، لكنه صدم باستمرار إجراءات العزل للحد من نمور الفيروس التاجى.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، فى تغريدات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بصراحة، هذه هى القشة الأخيرة. ستنقل Tesla الآن مقرها الرئيسى وبرامجها المستقبلية إلى "تكساس / نيفادا" على الفور.. إذا احتفظنا حتى بنشاط التصنيع Fremont على الإطلاق، فسوف يعتمد على كيفية التعامل مع Tesla فى المستقبل.. تسلا هى آخر شركة سيارات غادرت فى كاليفورنيا".

وأضاف: "تسلا سترفع دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا على الفور.. إن المسئول الصحى المؤقت غير المنتخب والجاهل فى ألاميدا يتصرف على نحو مخالف للحاكم، والرئيس، وحرياتنا الدستورية، والفطرة السليمة".

وجاءت هذه التصريحات فى إشارة لاستياء الملياردير الأمريكى من استمرار إجراءات الحد من نمو الفيروس التاجى، والذى يفضل الإسراع فى عودة الحياة لطبيعتها، حيث كان الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، قد خطط لإعادة فتح مصنع فريمونت، فى كاليفورنيا، يوم الجمعة، لكن مسئولى إقليم ألاميدا، أخبروه بأن الحجر الصحى المحلى لا يزال سارى المفعول، وأنه سيتعين عليه الانتظار حتى 1 يونيو المقبل على الأقل.

وسبق أن نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، عن مسئولى مقاطعة ألاميدا، قولهم: "إن استعادة جميع الأنشطة اليومية فى وقت قريب جدًا من شأنه أن يهدد بارتفاع سريع فى الحالات ويعرض الاستقرار النسبى الذى شهدناه فى نظامنا الصحى والمستشفيات للخطر".

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يشار إلى أن شركة Tesla كانت قد أوقفت مؤخراً الإنتاج فى مصنعها الضخم فى مدينة شنجهاى الصينية وفقاً لتقارير من وكالة بلومبرج، وبحسب ما ورد فقد أبلغت الشركة عمال المصانع، أنه بدلاً من العودة إلى العمل يوم الأربعاء كما هو مخطط بعد عطلة عيد العمال فى الصين لمدة 5 أيام، سيتم تمديد عطلتهم حتى 9 مايو على الأقل، وهذا يعنى أن تسلا لا تبنى المركبات هناك حالياً على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، ما زال سبب التوقف فى الإنتاج فى الصين غير مؤكد، ولكن موقع التكنولوجيا الصينى 36kr بدعى أنه يرجع إلى نقص المكونات وقطع الإنتاج، ويُقال أن تسلا تواجه مشكلات تتعلق بقطعة مهمة من معدات التصنيع التى يتم إصلاحها، ما سيؤخر تسليم سيارات Model 3 هناك.

وأثبت مصنع تسلا الصينى العملاق أهميته بالغة للشركة فى الأسابيع الأخيرة مع وجود منشأة فيرمونت فى وضع الخمول، وفى وقت سابق من العام، اضطر مصنع شنجهاى إلى الإغلاق بسبب تفشى فيروس كورونا، ولكن بمساعدة السلطات المحلية، تمكنت الشركة من استئناف الإنتاج بسرعة والبدء فى عمليات التسليم المحلية.

وفى بيان رسمى، قالت تسلا إنها تجرى أعمال صيانة عادية فى المصنع واستخدمت أيام عيد العمال لإجراء تعديلات على خط الإنتاج، وجدير بالذكر أنه قد كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، فى تغريدة على تويتر، أن عقد المؤتمرات عبر الفيديو سيكون ميزة مستقبلية بالتأكيد لسيارات تسلا الكهربائية، حيث وجه مستخدم على تويتر سؤال لماسك: "هل تعتقد أنه يمكننا الحصول على مؤتمرات الفيديو داخل تسلا؟"، وأجاب ببساطة: "نعم، بالتأكيد ميزة مستقبلية".