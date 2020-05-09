نصيحة لتحسين أداء هاتفك الأندرويد.. 3 ميزات مزعجة يجب عليك إيقاف تشغيلها

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 10:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

إليك 3 ميزات مزعجة يجب إيقاف تشغيلها في هاتف أندرويد:

1- إيقاف ميزة الوصول إلى الموقع:

يُعد استنزاف بطارية هاتف أندرويد مصدر قلق كبير للمستخدمين، وأحد أبرز أسباب استنزاف بطارية الهاتف الذكي هو تفعيل ميزة الوصول إلى الموقع بشكل افتراضي للعديد من التطبيقات في الهاتف.

حيث نجد أنه بشكل افتراضي، عندما يحتاج تطبيق ما إلى الوصول إلى موقعك، يستخدم خاصية GPS، التي تستهلك الكثير من طاقة بطارية الهاتف لتنفيذ هذا الإجراء، لذلك يجب عليك مراجعة هذه التطبيقات التي تستخدم هذه الميزة في هاتفك وإيقافها فورًا، في حالة عدم استخدامك لها بصورة متكررة.

للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.

انقر على خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and Security.

اضغط على خيار (الموقع) Location.

من هنا يمكنك معرفة التطبيقات التي تستخدم ميزة الوصول إلى الموقع والسماح فقط للتطبيقات التي تريد لها استخدام الميزة.

يتيح لك إصدار أندرويد 10 ميزة إضافية لضبط إعدادات الوصول للموقع الجغرافي، حيث يمكنك منح حق الوصول لتطبيق معين في جميع الأوقات، أو أثناء الاستخدام فقط أو رفض الوصول بشكل كُلي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات).

انقر على خيار (الخدمات المستندة إلى الموقع) Location-based services.

حدد التطبيق الذي تريده.

انقر على خيار (أذونات) Permissions.

حدد الخيار الذي يناسب احتياجاتك.

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2- إيقاف إضافة أيقونات التطبيقات الجديدة في الشاشة الرئيسية:

ربما لاحظت أنه كلما قمت بتثبيت تطبيق جديد في هاتفك، تجد الأيقونة الخاصة به مثبتة تلقائيًا في الشاشة الرئيسية. قد تكون هذه الميزة مفيدة عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات التي تستخدمها كل يوم، مثل: واتساب أو فيسبوك.

ولكن بالنسبة للتطبيقات الأخرى، فهي غير مُجدية، ومزعجة للغاية، خاصة عندما تجد نفسك تقضي الكثير من الوقت في البحث للوصول إلى تطبيق معين وسط زحام أيقونات التطبيقات في شاشة هاتفك الرئيسية.

لإلغاء تفعيل هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق متجر جوجل بلاي في هاتفك.

اضغط على الخطوط الأفقية الثلاث في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار (الإعدادات).

قم بإلغاء تحديد خيار (إضافة رموز إلى الشاشة الرئيسية) Add icons to the Home screen.

إذا لم تجد هذا الخيار في إعدادات تطبيق جوجل بلاي، يمكنك الوصول إليه من خلال الضغط باستمرار على أي جزء فارغ في الشاشة الرئيسية ثم النقر على رمز الترس.

3- إيقاف اهتزازت اللمس في الشاشة:

قد يكون الاهتزاز الخفيف الذي يحدث عند النقر على الشاشة مفيدًا للتأكد من قيامك بإدخال حروف أو كلمة في الخانة المحددة، ولكنه يُساهم في استنزاف البطارية مع الاستخدام المكثف للهاتف، ولإيقاف هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات).

اضغط على خيار (الصوت والاهتزاز) Sound & vibration.

قم بإيقاف تشغيل (اهتزازات اللمس) Touch vibrations.