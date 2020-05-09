تكنولوجيا: رصد رقاقة Snapdragon 768G في تسريبات حول الإصدار الخاص من هاتف Redmi K30 5G Speed

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت تسريبات مؤخراً حول الإصدار الخاص المرتقب من هاتف شاومي Redmi K30 5G Speed، الذي يضم رقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 768G، كما كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات رقاقة المعالج القادمة.

قبل أن تعلن كوالكوم رسمياً عن رقاقة معالج Snapdragon 768G، جاءت أحدث التسريبات عبر JD.com لتكشف عن الإصدار الخاص من هاتف شاومي Redmi K30 5G Speed، كما أكدت تسريبات أخرى نشرت على Weibo على خطط كوالكوم لإطلاق المعالج رسمياً قريباً.

ينطلق الإصدار الجديد من رقاقات معالج كوالكوم المتوسطة بالتزامن مع إطلاق الإصدار الخاص من هاتف Redmi K30 5G Speed قريباً، حيث تأتي رقاقة المعالج بعنوان Snapdragon 768G.

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ولقد كشفت التسريبات الأخيرة عن بعض من مواصفات رقاقة المعالج Snapdragon 768G، حيث تتضمن نواة بسرعة 2.8 GHz، مع نواة بسرعة 2.4 GHz، و6 من الأنوية بسرعة 1.8 GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 620 بسرعة 750 MHz أي بآداء أفضل بنسبة 20%.

كما أكدت تسريبات leakster على أن رقاقة المعالج سجلت في إختبارات AnTuTu عدد 360000 نقطة، أي أعلى من هاتف Redmi K30 5G الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 765G التي سجلت 300000 نقطة في إختبارات AnTuTu، لذا يتميز المعالج الجديد بآداء أفضل بنسبة 10%، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Redmi K30 5G Speed الجديد بمستوى تسعير يبدأ من 310 دولار تقريباً.

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