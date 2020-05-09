تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتف LG Stylo 6 المرتقب من LG بنتوء القطرة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هاتف LG Stylo 6 المرتقب من LG، الذي ينطلق بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

كانت شركة LG قد قدمت هاتف Stylo 5 في شهر يونيو من العام الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من السلسلة، حيث كشف Evan Blass عن تصميم هذا الإصدار.

يتميز هاتف LG Stylo 6 بنتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يضم إطارات مميزة بحجم أنحف مقارنة بالإصدار السابق، كما يتميز الهاتف بكاميرة ثلاثية بتصميم أفقي في الجهة الخلفية، مع مستشعر للبصمة إلى أسفل إعدادات الكاميرة.

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كما يضم هاتف Stylo 6 في الجانب الأيمن من إطار الهاتف زر التشغيل، بينما يأتي الجانب الأيسر بفتحة SIM، مع زر التحكم في مستوى الصوتيات، مع زر مخصص لمساعد جوجل الرقمي.

أيضاً يضم الجزء السفلي مدخل 3.5 للسماعات، مع منفذ USB-C للشحن، وميكرفون، إلى جانب مكبر صوتي، وفتحة لقلم stylus، بينما يضم الجزء العلوي ميكروفون ثانوي، أيضاً إستعرض Blass تصميم قلم stylus، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في 18 من مايو.

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