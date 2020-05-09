تكنولوجيا: Realme تؤكد على دعم هاتف Realme Narzo 10 برقاقة Helio G80

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله على دعم هاتف Realme Narzo 10 المرتقب برقاقة معالج Helio G80 .

ينطلق هاتف Realme Narzo 10 رسمياً في حدث يعقد في 11 من مايو، واليوم قبل إنطلاق الهاتف بأيام، كشفت Realme عن الرقاقة التي تدعم هذا الإصدار.

لم تكشف Realme عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف Realme Narzo 10، إلا أن الشركة أكدت في إعلانات سابقة عن دعم الهاتف بشاشة مميزة بنتوء القطرة بحجم 6.5 إنش، كما يضم الهاتف إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Realme Narzo 10 مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh.

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كما تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Realme Narzo 10 هو إصدار الشركة السابق Realme 6i الذي ينطلق في أسواق أخرى بعلامة تجارية جديدة، لذا من المتوقع أن يتميز الإصدار الجديد بجودة عرض HD بلس في الشاشة، مع كاميرة أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي إعدادات الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما ينطلق هاتف Realme Narzo 10 بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة Realme UI، كما يدعم تقنية الشحن السريع 18W.

يذكر أن شركة Realme تستعد أيضاً لكشف النقاب عن هاتف Narzo 10A خلال الحدث الذي ينطلق في 11 من مايو، على أن يأتي هذا الإصدار بكاميرة ثلاثية، كما تشير بعض التسريبات إلى أن هاتف Narzo 10A هو إصدار الشركة السابق Realme C3 الذي ينطلق في أسواق أخرى بالعلامة الجديدة، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف معالج Helio G70، مع شاشة بحجم 6.5 إنش وجودة عرض HD بلس.

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