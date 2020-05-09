تكنولوجيا: روبوت كلب يتجول بحدائق سنغافورة لتنبيه المواطنين بأهمية التباعد الاجتماعى

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم تجهيز الروبوت أيضًا بالكاميرات، التي تقدر عدد الأشخاص في الحديقة، ولن تقوم الكاميرات بتتبع أو تسجيل أفراد معينين، كذلك لن يتم جمع أي بيانات شخصية.
كما سيتم التحكم في موقع الروبوت عن بعد، والذي يقول المسؤولون الحكوميون إنه سيقلل من الحاجة إلى الدوريات البشرية، ويقلل من خطر الاتصال الجسدي للمتطوعين الذين يعتبروا سفراء المسافات الآمنة وكذلك زوار الحديقة.
تم تصميم روبوت الكلب الذى يسمى Spot أيضًا لاجتياز أنواع مختلفة من التضاريس مما يمنحه ميزة للقيام بدوريات الحدائق فوق الروبوتات الأخرى ذات العجلات، ولمساعدة الروبوت في تجنب البشر، يستخدم Spot أيضًا مستشعرات وسيرافقه إنسان خلال فترة الاختبار.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر Spot للمساعدة في التخفيف من آثار فيروس كورونا، ففي الشهر الماضي، تم نشر البوت لمساعدة العاملين في الرعاية الصحية في بريجام ومستشفى النساء بجامعة هارفارد في علاج مرضى فيروس كورونا عن بعد في محاولة للحد من انتشار الفيروس.
وتم تجهيز Spot مع حامل مخصص وملحق لمفكرة تسمح للأطباء وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية بإجراء مؤتمر فيديو مع المرضى.
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