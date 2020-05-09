شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد من جوجل لمساعدة الأطفال على تعلم القراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل أن تطبيق Read Along الذى طورته لمساعدة الأطفال على تحسين قدراتهم فى القراءة، بات متاحا للتحميل فى متجر تطبيقاتها المخصص لهواتف أندرويد، وأوضحت جوجل أن التطبيق الجديد هو نسخة مطورة عن تطبيق Bolo الذى كانت قد اختبرته سابقا فى الهند، لكنه يتميز عن الأخير بدعمه لتسع لغات من بينها الإنجليزية والبرتغالية والإسبانية، ويتوفر حاليا فى 180 دولة، لأصحاب الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد فقط.

وصمم هذا التطبيق للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، وزود بمساعد Diya الرقمى الذى يعمل على تصحيح أخطاء الطفل اللفظية أثناء قراءته جهرا للنصوص المكتوبة، كما يمكن للآباء من خلال هذا التطبيق إنشاء ملفات خاصة بكل طفل لديهم بما يتناسب مع عمره.

ويقدم Read Along للأطفال عدة مستويات تعليمية، وبعد تجاوز الطفل لكل مستوى يحصل على جائزة رقمية تحفيزية، والأبرز من كل ذلك هو أن التطبيق يضمن خصوصية المستخدمين ولا يشارك الملفات المحفوظة فيه أو يخزنها فى مخدمات جوجل، فبعد تحميله فى الهاتف أو الجهاز الذكى ينتقل إلى صيغة العمل دون إنترنت.

وقد قدم محرك البحث الشهير جوجل التحية للمدرسين وعاملى رعاية الأطفال فى جميع أنحاء العالم فى وقت سابق بإبريل الماضى، لما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الحالية مع تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قام بتغيير اللوجو الخاص به فى الصفحة الرئيسية لتوصيل رسالة شكر لهم.