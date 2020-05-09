شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم 10 ملايين دولار لتصنيع مسحات الأنف لاختبار كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل مؤخرا عن منح 10 ملايين دولار لإحدى الشركات المصنعة لمسحات الأنف ومواد أخرى لجمع عينات لاختبارات Covid-19 في خطوة تهدف إلى زيادة إنتاج صناعة المسحات إلى مليون مجموعة أدوات أسبوعيًا بحلول أوائل يوليو المقبل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت الشركتان إن هذا التبرع سيساعد شركة COPAN الواقعة بمدينة Murrieta بولاية كاليفورنيا على التوسع إلى منشأة أكبر وتوفير 50 وظيفة جديدة في جنوب كاليفورنيا، وبالإضافة إلى توفير التمويل، قالت شركة أبل إنها ستساعد شركة COPAN Diagnostics في تصميم وتوريد معدات جديدة من K2 Kinetics الواقعة بولاية بنسلفانيا وMWES ومقرها ويسكونسن، وكلاهما يصنعان أنظمة الروبوتات الصناعية.

وقد أدى نقص مجموعات الأدوات ومستلزمات الاختبار إلى إبطاء الجهود المبذولة لتتبع انتشار الفيروس التاجي الجديد في الولايات المتحدة، وتقع الشركة الأم لـ COPAN Diagnostics والتى تعرف بـ COPAN Group، في منطقة لومباردي في إيطاليا، وهي واحدة من المناطق الأكثر تضرراً في العالم خلال الوباء، وزادت الإنتاج مع زيادة الطلب.

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وفي كاليفورنيا، تقوم COPAN Diagnostics بعمل مسحات أنفية متخصصة لجمع عينات لاختبارات Covid-19، إلى جانب الزجاجات والوسائط المعقمة المستخدمة لنقل تلك المسحات إلى المختبرات للاختبار، وقالت الشركات إن مساعدة أبل ستوسع إنتاج مجموعات العينات الموجهة للمستشفيات الأمريكية من عدة آلاف حاليًا في الأسبوع إلى أكثر من مليون مجموعة في الأسبوع بحلول أوائل يوليو.

وفي بيان، قال نورمان شاربلز، الرئيس التنفيذي لـ COPAN Diagnostics: إن فرق أبل "تحدث بالفعل فرقًا كبيرًا في جهودنا لزيادة إنتاج عينات النقل ومجموعات النقل"، لكن لم تحدد أبل طبيعة التمويل ولكنها قدمت الجائزة من صندوق تصنيع متقدم بقيمة 5 مليارات دولار.

وقد استخدمت أبل سابقًا الصندوق لدعم التوسعات والبحوث لدى مورديها، مثل Corning Inc، التي تصنع الزجاج لأجهزة iPhone، وFinisar المملوكة لشركة II-VI Inc، والتي تصنع شرائح لأجهزة استشعار التعرف على الوجه من Apple، وقال جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أبل في بيان "نشعر بإحساس عميق بالمسؤولية للقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة العاملين في المجال الطبي والمرضى والمجتمعات على دعم الاستجابة العالمية لـ COVID-19".