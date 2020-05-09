تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعرض آداء وحدة Xbox Series X في لعبة Assassin’s Creed Valhalla

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أقامت شركة مايكروسوفت حدث Xbox Series X مؤخراً، لتكشف عن آداء وحدة التحكم في الألعاب القادمة، كما إستعرضت عملاق البرمجيات تفاصيل جديدة حول لعبة Assassin’s Creed Valhalla وألعاب أخرى قادمة لمنصة الألعاب.

كشفت عملاق البرمجيات عن مجموعة الألعاب التي تقدمة لوحدة التحكم في الألعاب القادمة Xbox Series X، والتي من المقرر أن يبدأ شحنها في نهاية هذا العام.

ركزت شركة مايكروسوفت خلال حدث Series X بشكل خاص على لعبة Assassin’s Creed Valhalla، والتي ستتيح للمستخدم الدخول في مغامرات ورحلات طويلة، في العصور المظلمة، مع أحداث حادة ودعم المستخدم بميزة بناء المستوطنات.

من جانب أخر إستعرضت عملاق البرمجيات الألعاب الخاصة بالشركات الأخرى، كما كشفت عن آداء Xbox Series X في تحسين تجربة الألعاب، حيث أشارت مايكروسوفت إلى أن 9 من العناوين الجديدة المقدمة من شركات أخرى ستنضم تجربة Xbox Series X.

أيضاً من المقرر أن تقدم مايكروسوفت ألعاب Xbox Game Studios خلال شهر يوليو، كما تأتي منصة الألعاب بسعة تصل إلى 1 تيرابايت في SSD والتي ستدعم آداء أسرع في منصة الألعاب، مع دعم المستخدم في العودة إلى نقطة التوقف في الألعاب في أي وقت ومتابعة اللعب في أكثر من لعبة واحدة، وذلك من خلال ميزة تعرف بQuick Resume.

كما أشارت مايكروسوفت أيضاً إلى ميزة “Smart Delivery”، حيث من المقرر أن يتضمن عملية شراء الألعاب لمصنة Xbox One نسخة تلقائية لمنصة Series X، حيث تعمل مايكروسوفت على دعم وحدة التحكم في الألعاب الخاصة بالمستخدم بالإصدار المتوافق من اللعبة.

لعبة Dirt 5

تنطلق لعبة سباق السيارات إلى منصة Xbox Series X، مع دعم دقة عرض 4K عند معدل تحديث إطارات 60 إطار لكل ثانية.

Advertisements

لعبة Scorn

من ألعاب الرعب التي تنطلق مع وحدة التحكم في الألعاب Xbox Series X، إلا أن الشركة لم تكشف عن فيديو اللعبة، كما أكدت على إطلاق اللعبة لاحقاً على Game Pass.

لعبة Chorus

تعد لعبة Chorus من الألعاب الفردية المقدمة من Deep Silver على Xbox Series X، والتي تنطلق خلال عام 2021.

لعبة Bloodlines 2

من ألعاب مصاصي الدماء The Masquerade Bloodlines 2 التي تدور أحداثها حول دمى بشرية ميتة.

المصدر

اعلان





