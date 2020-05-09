تكنولوجيا: إرتفاع نسبة مبيعات وحدة Switch من Nintendo ولعبة Animal Crossing

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة Nintendo أن تسجل إرتفاع جديد في مبيعات وحدة التحكم في الألعاب Switch يصل إلى أكثر من 55 مليون وحدة خلال الربع الأخير، كما سجلت لعبة Animal Crossing مبيعات 11.7 مليون خلال الربع الأول من 2020.

في الوقت الذي تؤثر فيه تداعيات إنتشار فيروس COVID-19 بشكل سلبي على بعض الشركات، إلا أن شركات الألعاب إستطاعت أن تحقق نمو ملحوظ مع إتجاه الكثير من المستخدمين إلى شراء منصات الألعاب، والألعاب.

وقد كشفت Nintendo اليوم عن مبيعات الشركة خلال الربع الأخير، والتي وصلت إلى 55 مليون وحدة من Switch، كما ساهم سوق كوريا الجنوبية بشكل خاص بمبيعات وصلت إلى 3.3 مليون وحدة، كما أكدت التقارير على أن وحدة التحكم في الألعاب Switch مازالت مصدر جذب كبير للمستخدمين مقارنة ب GameCube وNintendo 64.

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من جانب أخر إستطاعت لعبة Animal Crossing New Horizons أن تسجل مبيعات 11.7 مليون خلال الربع الأول من 2020، كما أكدت Nintendo على تسجيل مبيعات 13 مليون نسخة خلال أول 6 أسابيع من إطلاق اللعبة.

يذكر أن شركة Nintendo أشارت خلال إعلانها الأخير إلى إستمرار العمل على تطوير Bayonetta 3 وMetroid 4، وهي الألعاب القادمة من الشركة، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول خطط Nintendo لسوق الألعاب خلال الفترة القادمة.

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