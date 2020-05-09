LG تكشف النقاب أخيرًا عن الهاتف LG Velvet، وسيضم شاشة بحجم 6.8 إنش،وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت شركة LG أخيرًا صباح اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف LG Velvet في كوريا الجنوبية ليكون بذلك أحدث هاتف متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من الشركة الكورية.

وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد إتضح لنا أن الهاتف LG Velvet الجديد من شركة LG يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 765 5G، ويضم 8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع، وشاشة OLED بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD.

Advertisements

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة LG كذلك أن الهاتف LG Velvet يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ومكبرات صوتية مزدوجة، كما أنه يحمل شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، وشهادة المتانة العسكرية MIL-STD.

وفيما يخص الأسعار، فقد كشفت لنا شركة LG أن الهاتف LG Velvet سيُكلف ما يُعادل 735 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية مع العلم بأنه متوفر هناك بالفعل للطلب المسبق. ومع ذلك، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف LG Velvet على الصعيد العالمي وسعره في بقية أنحاء العالم، ولكن نتوقع أن تكشف لنا شركة LG عن هذه المعلومات في المستقبل القريب.