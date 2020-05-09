الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo G1 5G مع تصميم ومواصفات مألوفة، ويستهدف الموظفين والمسؤولين

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي، قامت شركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo S6 5G بإعتباره هاتف متوسط يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Vivo كذلك الآن بإصدار نسخة مماثلة تقريبًا لهذا الهاتف تُدعى Vivo G1 5G تستهدف الأشخاص العاملين في القطاع الحكومي والشركات.

يوفر الهاتف Vivo G1 5G نظامًا مزدوج النطاق معدلاً مع بيئة عمل منفصلة عن البيئة الشخصية يمكنها إستضافة التطبيقات والمحتوى بشكل مستقل مما يلغي الحاجة إلى حمل هاتفين نظريًا.

شركة Vivo على إستعداد أيضًا لتخصيص واجهة الهاتف بشكل أكبر بناءً على إحتياجات العميل من خلال تطبيقات خاصة وتعديلات أخرى. سيتمكن العملاء في الشركات والحكومات من التحكم في البرامج المثبتة والتحديثات بالإضافة إلى تعيين الخيارات مثل تعطيل Wi-Fi والبلوتوث والوصول إلى الكاميرا. سيتمكن المستخدمون من التبديل بين البيئتين بنقرة واحدة بسيطة.

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نظرًا إلى أنه يضم مواصفات تقنية مماثلة لمواصفات الهاتف Vivo S6 5G، فهذا يعني أن الهاتف Vivo G1 5G الجديد يضم بدوره شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD علمًا أن هذه الشاشة تغطي 91.38 في المئة من واجهة الجهاز وتضم مستشعر بصمات الأصابع. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز Exynos 980، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.

هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يضم كذلك كاميرًا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

الهاتف Vivo G1 5G الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة FuntouchOS 10، ويضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Vivo G1 5G سيُعرض للبيع مقابل 495 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.