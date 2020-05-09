فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Galaxy A21s محورًا لعدد من الشائعات في الفترة الماضية، واليوم نحن هنا مع صورة مسربة جديدة لهذا الهاتف تستعرض لنا الواجهة الأمامية لهذا الهاتف والتي تضم شاشة كاملة تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فهذه الصورة تؤكد لنا كذلك قدوم الهاتف Galaxy A21s مع أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن.
وبغض النظر عن التصميم، فقد كشف لنا المصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصورة أن الهاتف Galaxy A21s سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن رقاقة NFC، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف.
وإلى جانب ذلك، فنحن نتوقع أيضًا قدوم الهاتف Galaxy A21s مع بطارية بسعة 5000mAh، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، فضلا عن كاميرا واحدة في الأمام بدقة 13 ميغابكسل. وإلى جانب ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيصل على الأرجح كذلك مع المعالج Exynos 850.
عمومًا، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نأمل الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف في قادم الأيام والأسابيع.
Samsung Galaxy A21s render & key specs via Android Enterprise— Sudhanshu (@Sudhanshu1414) May 8, 2020
-6.5" display
-3GB RAM
-32GB & 64GB storage options
-Fingerprint scanner
-NFC pic.twitter.com/SSxzZF0Lp7
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب جديد يكشف لنا عن تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Galaxy A21s وبعض مواصفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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