شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديوجراف.. نينوى من دمار داعش إلى الازدهار فى لعبة تكنولوجية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر محافظة نينوى من أكثر المحافظات العراقية التي استهدفها تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات المسلحة خلال السنوات الماضية، مما أفقدها خسائر مادية فادحة، خاصة ما يخص المعالم والمواقع الأثرية.

لذا، وضع فنانون رقميون ومطورو ألعاب من مدينة الموصل العراقية نصب أعينهم، محافظة نينوى، وجعلها هدفا حيويا بالنسبة لهم، حيث تمكنوا من إعادة تكوين مواقع نينوى التراثية في العالم الافتراضي، بحسب ما ذكرته "العربية".

واستطاع المطورون تدشين لعبة تكنولوجية يقوم خلالها لاعبون من أنحاء العالم بحل ألغاز لإكتشاف مواقع أثرية في نينوى، حيث يشاهد زوار العالم الافتراضي ثورين مجنحين عند مدخل بوابة نرجال، التي بنيت منذ نحو 2700 سنة، قبل أن يغوصوا في فناء أحد منازل الموصل التاريخية القديمة التي يعود بناؤها إلى الحقبة العثمانية.

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وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن الهدف من المشروع هو إبداع لعبة تمارس في عالم الواقع الافتراضي، يقوم خلالها لاعبون من أنحاء العالم بحل ألغاز من أجل اكتشاف مواقع أثرية في نينوى.