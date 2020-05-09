تكنولوجيا: "البقعة الحمراء العظيمة"..كوكب المشترى كما لم تشاهده من قبل (صور وفيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صورا جديدة لكوكب المشترى، تم التقاطها عن قرب بالأشعة تحت الحمراء وأخرى ضوئية، السحب العملاقة والعواصف التي تشير إلى طبيعة الأحوال الجوية على سطح الكوكب.
ورصدت الصور تفاصيل دقيقة للكوكب العملاق، الأمر الذي يساعد الخبراء والعلماء في توضح الطبيعة الغريبة حقا لعواصفه واسعة النطاق.
كوكب المشترى
وتغطت مساحات شاسعة من الكوكب بالعواصف الشديدة التي لم نر مثلها هنا على الأرض، وفي الواقع عاصفة "البقعة الحمراء العظيمة" المشهورة والدائمة هي أكبر من الأرض نفسها، وتمكن العلماء الذين يستخدمون مرصد Gemini القوي وتلسكوب هابل الفضائي، من التقاط الإشعاع الحراري المتوهج عبر السحب الكثيفة للكوكب، ثم مقارنته بالصور البصرية التي تم التقاطها بعد ساعات.
وأشارت روسيا اليوم إلى أن العاصفة التي تطوق العملاق الغازي بأكمله تصل إلى أعلى بكثير من الغلاف الجوي الخاص بنا، كما ثبت أن اختراق الضباب الدخاني الكثيف أمر صعب للغاية حتى بالنسبة لأدواتنا الأكثر تقدما، سواء كانت الموجودة في الفضاء أو الموجودة هنا على الأرض.
في إطار ذلك، يقول عالم الفلك، مايكل وونج من جامعة كاليفورنيا في بيركلي: "إنه أشبه بالقرعة المضيئة. ترى ضوءا ساطعا للأشعة تحت الحمراء قادما من مناطق خالية من السحاب، ولكن في الأماكن التي توجد بها غيوم، تكون الإضاءة مظلمة حقا في الأشعة تحت الحمراء".
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