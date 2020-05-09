شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تقدم إصلاحا مجانيا لتشققات شاشات أجهزة "سيرفيس 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات فى العالم، تقديم إصلاح مجانى للتشققات التى تفاجأ بظهورها المستخدمون مؤخرا فى شاشات العرض الخاصة بأجهزة أجهزة "سيرفيس لابتوب ٣" المحمولة، دون أى سبب واضح.

وكان بعض المستخدمين قد أبلغوا عن حدوث تشققات فى شاشات أجهزة "سيرفيس ٣" المحمولة، التى أطلقت فى أكتوبر ٢٠١٩، دون أى سبب واضح.

وأوضحت "مايكروسوفت"، التى كانت قد أعلنت فى وقت سابق أنها بدأت التحقيق فى المشكلة فى شهر فبراير الماضى، السبب المحتمل للمشكلة وعرضت تقديم إصلاح مجانى للأجهزة التى ظهرت بها المشكلة.

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وذكرت الشركة - فى وثيقة دعم المنتج - "لقد حققنا فى ادعاءات تشقق شاشات أجهزة (سيرفيس لابتوب ٣)، وتوصلنا إلى أنه فى نسبة ضئيلة جدا من الحالات، قد يتسبب جسيم غريب صلب فى إحداث شرخ دقيق فى زجاج الشاشة، والذى قد يبدو أنه يظهر بشكل غير متوقع أو بدون سبب واضح".

وأضافت "إذا كنت تعتقد أن جهازك يعانى من تلك المشكلة، ندعوك للاتصال بدعم مايكروسوفت لتحصل على إصلاح مجانى خلال فترة ضمان الجهاز".