شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحكمة العليا للفيسبوك: "ماذا سيفعلون بنا؟".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن أول أعضاء مجلس الإشراف على محكمته العليا الجديدة، والذى يضم رئيسة الوزراء السابقة للدنمارك، وحائز على جائزة نوبل للسلام، والعديد من خبراء القانون الدستورى والمدافعين عن الحقوق، إذ نشرت الشركة الأربعاء الماضى أسماء أول 20 عضوًا فى مجلس الإشراف المستقل التابع لها، والمكلفة بالحكم على المحتوى المثير للجدل الذى يجب عدم السماح به على فيس بوك وانستجرام.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر"، سيكون المجلس قادرًا على إلغاء القرارات التى يتخذها فيس بوك والرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج بشأن مراقبة الشبكات الاجتماعية، وهو رد رفيع المستوى على الانتقادات حول كيفية تعامل شركة الوسائط الاجتماعية مع المحتوى المثير للمشاكل.

لكن الشخصيات التى تضمنتها القائمة أثارت جدلا كبيرا حول دورها وأسباب الاختيار، الفيديو التالى يرصد القصة بكامل تفاصيلها..