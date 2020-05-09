أفضل برامج خلفيات الأيفون لعام 2020

خلفيات الأيفون تكاد تكون الطريقة الوحيدة رسمياً لتتمكن من تخصيص هاتفك وإضافة طابعك الخاص على الجهاز، كما أنها أسهل طريقة لتتمكن من عرض جمال جهازك والإستمتاع بالشاشة وألوانها الرائعة وهي أهم ما يميز هواتف الأيفون لذا فمن المهم أن تختار خلفيات الأيفون بعناية ومن مصدر يمكنه أن يقدم لك الخلفيات بجودات عالية.

لذا فإننا اليوم سنقدم لكم مجموعة من البرامج التي يمكنك من خلالها إختيار خلفيات الأيفون بسهولة ومن ضمن تشكيلة واسعة وكبيرة للغاية وكلها خليفات مميزة للغاية.

أفضل برامج خلفيات الأيفون :

هذه البرامج التي سنذكرها اليوم ستجدها على متجر التطبيقات الخاصة بآبل بسهولة وسنضع لكم روابط تحميل البرامج حتى تتمكنوا من الوصول إليها بكل سهولة ممكنة.

يعتبر هذا البرنامج الأفضل لخلفيات الفنية والتي يمكننا أن نسميها Artistic Wallpapers، كما أنه يتميز بطريقة عرض مميزة للغاية للخلفيات ويقوم بتقسيم الخلفيات في مجموعات بسيطة يمكنك الوصول إليها بسهولة، كما أنه يقوم بتقديم خلفية جديدة كل يوم من داخل واجهة البرنامج ولا يقوم بتغييرها تلقائياً.

العيب الوحيد الذي قد يواجهك مع البرنامج كونه مليء بالإعلانات ولكن هذا أمر متوقع كونه مجاني تماماً للإستخدام.

إن كنت تبحث عن خلفيات الأيفون في دقة كبيرة تصل إلى 4K فلا تبحث أكثر من هذا فإن هذا البرنامج سيقدم لك مجموعة كبيرة من الصور بدقات عرض كبيرة للغاية ومميزة جداً.

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يضم البرنامج مجموعة كبيرة من الفئات التي يمكنك البحث داخلها عن الخلفية التي ترغب فيها كما أنه يقوم بعرض خلفيات في واجهته الرئيسية بشكل مستمر للغاية، الخلفيات التي يقدمها البرنامج تعمل بكفاءة مع جميع هواتف الأيفون.

البرنامج مجاني ويضم إعلانات ويمكنك شراءه لتخرج من التجربة المجانية بقيمة 2.36$ .

يضم هذا البرنامج مجموعة كبيرة من الخلفيات المميزة والتي تفيد أكثر من تلك الخلفيات البسيطة والسهلة الموجودة في الكثير من البرامج التي ذكرناها والبرامج التي يمكنك أن تعثر عليها بسهولة، الخلفيات الموجودة في هذا البرنامج مقسمة إلى مجموعات متنوعة ويمكنك أن تصل بسهولة إلى الخلفية التي ترغب فيها كما أنه يحصل على تحديثات مستمرة بشكل إسبوعي تقريباً للخلفيات الجديدة.

يضم البرنامج قسم خاص بالخلفيات ذات الجودة العالية الموجهة خصيصاً لهواتف ايفون X .

يتميز هذا البرنامج بواجهته السهلة للغاية والنظيفة جداً، البرنامج موجه بشكل خاص إلى هؤلاء الذين يحبون الجودة أكثر من الكمية وهذا يعني أنه لن يعرض لك مجموعة كبيرة من الخلفيات ولكن سيعرض لك خلفيات مميزة ستعجبك بكل تأكيد.

البرنامج مجاني بالكامل ولا يحتوي على أي نوع من الإعلانات كما أنه يحصل على خلفيات جديدة بمعدل يومي تقريباً.

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