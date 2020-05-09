تكنولوجيا: Meizu تكشف عن سماعة الرأس HD60 بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 155 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meizu مؤخراً عن سماعة الرأس Meizu HD60 اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، كما تدعم تقنية البلوتوث 5.0، وتنطلق بسعر 155 دولار.

كشفت شركة Meizu خلال حدث Meizu 17 الأخير عن سماعة رأس بعنوان Meizu HD60، والتي تتميز بدعم صوتيات Qualcomm aptX، وتقنية البلوتوث 5.0، مع تقنية إلغاء الضوضاء.

وتضم سماعة Meizu HD60 طبقة diaphragm رقيقة بطلاء بالبيرليوم 40مم، كما تأتي بشريحة البلوتوث CSR 8675 من كوالكوم، لدعم أعلى جودة في تقنية الصوتيات اللاسلكية، كما تدعم السماعة صوتيات aptX، وتتميز السماعة بطوق رأس بتصميم جلدي، مع هيكل معدني، كما تضم السماعة شريحة سوني CDX3775 لإلغاء الضوضاء.

وتتميز سماعة Meizu HD60 بتقنية كوالكوم cVc لدعم خفض الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، مع نمط Ambient يدعم الضبط عبر الجزء السفلي من الجانب الأيمن من السماعة.

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سماعة الرأس Meizu HD60 تدعم الإتصال عبر البلوتوث 5.0 بتردد 20 Hz إلى 40 kHz، كما تضم ميكروفون بحساسية 42 ديسيبل، ودعم إتصال من مسافة 10 متر، كما تأتي البطارية بقدرة 900 mAh، كما تدعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ USB C، حيث يصل عمر الشحن في السماعة 17 ساعة.

وتدعم سماعة Meizu HD60 التحكم في التشغيل عن طريق اللمس، حيث يمكن تشغيل الموسيقى، الرد على المكالمات وضبط الصوتيات عن طريق اللمس، كما يمكن تنشيط المساعد الرقمي، أيضاً تأتي السماعة بلون واحد فقط وهو الأسود في الفضي بسعر 199 دولار، حيث تتوفر في السوق الصيني في 11 من مايو.

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