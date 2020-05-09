تكنولوجيا: LG Velvet متوفر الآن للحجز المسبق في سوق كوريا الجنوبية بسعر 735 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف LG Velvet للحجز المسبق في سوق كوريا الجنوبية مؤخراً، حيث تقدم LG إصدارها الأول من العلامة التجارية بسعر 735 دولار، على أن يتوفر للبيع في السوق الكوري في 15 من مايو.

قدمت شركة LG تفاصيل عن مواصفات هاتف LG Velvet من خلال مجموعة من الإعلانات التشويقية نشرت خلال الفترة الماضية، حيث يأتي الهاتف بتصميم قطرات الماء في الكاميرة الخلفية، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 765G.

كما يضم هاتف LG Velvet شريحة مودم Snapdragon X52 ليدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر MicroSD.

وتأتي الكاميرة الخلفية لهاتف LG Velvet بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير وخلفيات blur مميزة في تصوير portrait، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 16 ميجا بيكسل.

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وتقدم LG هاتف LG Velvet بشاشة P-OLED بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تتميز الشاشة بتصميم منحني في الجانبين، وتؤكد LG على أن الهاتف يأتي بأعلى جودة في التصميم، حيث تقدم LG واجهة مستخدم مميزة في الهاتف تدعم تجربة سلسة في الرسم وتسجيل الملاحظات بشكل سريع.

كما يأتي هاتف LG Velvet بمعايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ويدعم أيضاً معايير MIL-STD 810G، كما تؤكد LG على أن الهاتف سيحصل على إكسسوار شاشة مزدوجة خاص، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4300 mAh.

هاتف LG Velvet يتوفر بألوان الأخضر، الرمادي، الأبيض، إلى جانب لون متدرج بألوان الغروب، حيث يتوفر للحجز المسبق اليوم وحتى 14 من مايو في السوق الكوري، وينطلق للبيع في الأسواق في 15 مايو.

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