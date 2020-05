آبل ” جاهزة لشحن ” طرازات جديدة من iMac، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين قامت شركة آبل بتحديث الحواسيب المحمولة الخاصة بها لتزويدها بالجيل العاشر من معالجات Intel، إلا أن حواسيب iMac لم يتم تحديثها حتى الآن، ولا تزال الطرازات الأفضل الحالية تستخدم الجيل التاسع من معالجات Intel. ومع ذلك، في حالة إذا كنت تأمل في رؤية آبل تقوم بتحديث تشكيلة iMac قريبًا، فقد تكون محظوظًا لأن Jon Prosser كشف لنا مؤخرًا أن شركة آبل تستعد لإطلاق طرازات جديدة من iMac.

وفقا لتغريدة Jon Prosser على شبكة تويتر، فيبدو أن لدى شركة آبل طرازات جديدة من iMac هي على ما يبدو ” جاهزة للشحن “. ومن غير الواضح متى سيتم الإعلان عن هذه الطرازات، ولكن نظرًا لأنها ” جاهزة “، فمن المحتمل أن يحدث ذلك في المستقبل القريب.

في الوقت الراهن، لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي ستأتي بها حواسيب iMac الجديدة، ولكن هناك فرصة جيدة أن يتم تزويدها بالجيل العاشر من معالجات Intel على أقل تقدير. لقد سمعنا شائعات بأن شركة آبل تخطط لإجراء تغييرات ” كبيرة ” على iMac هذا العام، ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت تغريدة

Heads up: There’s still an iMac and AirPods ready to ship. (Not sure which AirPods yet, only know codename)



Theoretically, since they’re ready, they could drop at any time.



I’ll let you know if/when I hear a date.



Let’s see if Apple can keep it a secret from me 👀🤫

Advertisements