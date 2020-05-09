في رمضان... تطبيق يساعدك على الصلاة (فيديو)

في شهر رمضان المبارك، بإمكانك الاستفادة من التطبيقات المجانية وتنزيلها على هاتفك الذكي لمساعدتك على تأدية واجب الصلاة. في التالي تعرف على تطبيق الآذان وما يقدمه لك من خصائص ومميزات.
يساعدك تطبيق (الأذان) في تحقيق الانضباط والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، من خلال عرض مواقيت الصلاة وفقًا لموقعك تلقائيًا، وعرض الوقت المتبقي لكل صلاة، كما يتيح لك تحديد اتجاه القبلة بسهولة.
يتيح لك التطبيق أيضًا تتبع أداء صلاتك عن طريق تسجيلها داخل ميزة (كتاب الصلاة) بطريقة سهلة، وتتبع تقدُّمك والتزامك، مع الرسوم البيانية التفصيلية والجداول الزمنية.
التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.
يتيح لك التطبيق أيضًا تتبع أداء صلاتك عن طريق تسجيلها داخل ميزة (كتاب الصلاة) بطريقة سهلة، وتتبع تقدُّمك والتزامك، مع الرسوم البيانية التفصيلية والجداول الزمنية.
التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.
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