في رمضان... تطبيق يساعدك على الصلاة (فيديو)

يساعدك تطبيق (الأذان) في تحقيق الانضباط والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، من خلال عرض مواقيت الصلاة وفقًا لموقعك تلقائيًا، وعرض الوقت المتبقي لكل صلاة، كما يتيح لك تحديد اتجاه القبلة بسهولة.

يتيح لك التطبيق أيضًا تتبع أداء صلاتك عن طريق تسجيلها داخل ميزة (كتاب الصلاة) بطريقة سهلة، وتتبع تقدُّمك والتزامك، مع الرسوم البيانية التفصيلية والجداول الزمنية.



التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ومتاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.