شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح متاجرها فى أربع ولايات أمريكية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستقوم شركة أبل بإعادة فتح بعض المتاجر في 4 ولايات أمريكية هي أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا الأسبوع المقبل، حيث أغلقت الشركة جميع المتاجر خارج الصين الكبرى في منتصف مارس للتخفيف من انتشار فيروس كورونا COVID-19.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي بداية شهر أبريل، أبلغت الموظفين أن متاجر Apple Store في الولايات المتحدة ستبقى مغلقة حتى أوائل مايو على الأقل، وقالت الشركة لشبكة CNBC في بيان: "يراقب فريقنا باستمرار البيانات الصحية المحلية والتوجيهات الحكومية، وبمجرد أن نتمكن من فتح متاجرنا بأمان، سنقوم بذلك".

وسيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة ولن يسمح للموظفون (الذين سيتم تغطية وجوههم) باستقبال سوى عدد محدود من العملاء في المتاجر في نفس الوقت.

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وقد بدأت شركة أبل في إعادة فتح متاجرها في كوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية حيث اتخذت خطوات مبدئية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن لم تؤكد الشركة عدد المتاجر الستة الموجودة في تلك الولايات الأربع التي ستفتح للعملاء الأسبوع المقبل، لكنها ستركز بشكل أساسي على إصلاحات المنتجات.

ولا تزال Apple تشجع الأشخاص على شراء السلع عبر الإنترنت للاستلام أو التسليم بدون تلامس، بدلاً من شراء العناصر في المتجر فعليًا.