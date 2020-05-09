شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Zoom التطبيق الأكثر تحميلا خلال أبريل بفضل تثبيته 131 مليون مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن Zoom كان التطبيق الأكثر تحميلا على مستوى العالم في أبريل 2020 مع ما يقرب من 131 مليون عملية تثبيت، وهو نمو بمعدل 60 ضعفًا مقارنة بأبريل 2019، وذلك وفقًا لـ Sensor Tower للأبحاث السوقية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد كانت البلدان التي شهدت أكبر عدد من عمليات تثبيت التطبيق خلال هذه الفترة هي الهند بنسبة 18٪، تليها الولايات المتحدة بنسبة 14٪، ويأتي هذا التطور في وقت قال فيه مركز التنسيق الإلكتروني بوزارة الداخلية الهندية في 16 أبريل "Zoom ليست منصة آمنة"، ونصحت موظفي الحكومة بعدم استخدامها بسبب مخاوف أمنية وانقطاعات في الخصوصية.

كما قامت شركة Zoom ومقرها الولايات المتحدة، والتي تستخدم أيضًا لإجراء دروس مدرسية إلى جانب اجتماعات الشركات، بتشديد تشفيرها حيث تعرضت لانتقادات عالمية بسبب مشكلات الخصوصية، كما كشفت تقرير حديث أن الشركة قامت يوم الخميس الماضي، بالاستحواذ على Keybase لبدء تشغيل التشفير من البداية إلى النهاية لتعزيز قدراتها.

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وقد بدأ منافسين مثل فيس بوك الذى يمتلك WhatsApp أيضًا، إلى جانب Google وMicrosoft في دفع منتجات مكالمات الفيديو الخاصة بهم وزادوا من الحد الأقصى لعدد الأشخاص في المكالمة، والتي كانت واحدة من المزايا الرئيسية لـ Zoom حتى الآن.

وفي نفس السياق كان تطبيق TikTok أيضًا تطبيقًا آخر أبقى الناس مدمنين على التواصل، فبينما شهد عالميًا 107 ملايين عملية تثبيت، بزيادة 2.5 ضعفًا عن أبريل 2019، فقد جاء حوالي 22٪ من عمليات التثبيت من الهند، أكبر سوق لها.