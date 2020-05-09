شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل Duo يحصل على عدد من المميزات الجديدة .. "الوضع العائلي" أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة جوجل عدد من المميزات الجديدة بتطبيق الفيديو التابع لها Duo بما في ذلك ميزة Family Mode أو الوضع العائلي، وذلك لمساعدة العائلات التى فرقها تفشي فيروس كورونا COVID-19 على زيادة التواصل، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وقالت جوجل في تدوينة لها:"إن الوضع العائلي الجديد يسمح للمستخدمين بالرسم على الشاشة أثناء المكالمات المرئية لإضفاء نوع من المرح على المكالمات. ويمكن إضافة التأثيرات، والأقنعة"، فيما يمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خلال الضغط على زر القائمة أثناء المكالمات المرئية، ثم اختيار Family.

وقالت جوجل: إن الوضع العائلي الجديد متاح عندما يُسجَّل الدخول إلى Duo عن طريق حساب جوجل، وأكدت أن التطبيق لا يزال مشفرًا بتقنية "طرف إلى طرف" أثناء المكالمات.

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كما كشفت الشركة أن ميزة الفلاتر والتأثيرات المتاحة للوضع العائلي، متاحة أيضا لجميع المكالمات الفردية في نظامي أندرويد، وiOS، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الحالي، كما أضافت جوجل خلال الأسابيع المقبلة سيكون بالإمكان إجراء مكالمات Duo جماعية عبرالويب، وسيبدأ ذلك تجريبيًا في متصفح كروم، كما أضافت أن الميزة ستأتي مع تخطيط جديد يسمح برؤية عدد أكبر من الأشخاص في الوقت ذاته.

فضلًا عن نظام جديد يعتمد على حساب جوجل للدعوات، حيث في السابق، كان لدى Duo رقم هاتف كمتطلب.