ميزة جديدة.. “آيفون” يتيح تحرير الرسالة النصية بعد إرسالها

والميزة الجديدة التي تعكف “آبل” على إضافتها هي القدرة على العودة للرسائل النصية القصيرة وتحريرها بعد إرسالها إلى الشخص المتلقي، وهو ما يتيح للمستخدم لأول مرة أن يقوم بمراجعة ما كتب وما أرسل في رسائل نصية قصيرة.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة “ذا صن” البريطانية، واطلعت عليها “العربية.نت”، فإن شركة “آبل” العملاقة قامت بالفعل بتسجيل براءة اختراع لدى السلطات المختصة في الولايات المتحدة، وتبين من براءة الاختراع الجديدة أنها أداة لتحرير النصوص بعد إرسالها من خلال الهاتف النقال.

وحتى الآن لا يستطيع مستخدمو هواتف “آيفون” الذين يقومون بتداول الرسائل النصية القصيرة من خلال تطبيق (iMessage) بالتراجع عما تم إرساله، لا بإلغائه ولا بتحريره، وذلك بمجرد الضغط على زر “الإرسال”، وهو ما يُسبب بعض الحرج للمستخدمين خاصة المتسرعين أو الذين ينشغلون بإرسال عدد كبير من الرسائل النصية يومياً لجهات مختلفة.

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ويقول تقرير “ذا صن” إن عدم القدرة على التراجع أو تحرير النص يمكن أن يسبب الإزعاج للكثيرين أو الحرج أو يسبب مشاكل أو سوء تفاهم بين الناس، وهو ما تريد “آبل” أن تجد له حلاً جذرياً بالتوصل إلى هذا الاختراع.

ومن المتوقع أن تدخل الميزة الجديدة حيز التنفيذ قريباً وأن يتم إدراجها في التحديث القادم لنظام تشغيل “آيفون” المعروف (iOS)، وذلك بعد أن انتهت الشركة من تسجيل براءة الاختراع، ما يعني أن إدخال الميزة إلى حيز التنفيذ أصبح جاهزاً.

يذكر أنه في الوقت الراهن، الضغط على الرسالة ذاتها لعدة ثواني يُتيح عدداً من الخيارات للمستخدم مثل النسخ. وفي حال إضافة الميزة الجديدة، فإن الخيار الجديد الذي سيظهر للمستخدم عند الضغط على الرسالة، هو (Edit) أو (تحرير) ومن ثم يستطيع تصحيح الرسالة النصية بعد إرسالها.