مرضى COVID-19 المُشخصون بإصابتهم بالفيروس من جديد ليسوا كذلك، وفقا لآخر الأبحاث

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، كان هناك تقرير مقلق إلى حد ما من كوريا الجنوبية يشير إلى أن فيروس COVID-19 يعيد تنشيط نفسه داخل أجسام الأشخاص الذين تعافوا من هذا الفيروس، مما يعني بشكل عام أنهم لم يتعالجوا كليًا. ومع ذلك، هناك بعض الأخبار الجيدة في هذا الجانب.

هذا لأنه بعد قضاء بضعة أسابيع أخرى في دراسة القضية، يقول الباحثون الآن أن ما تم ملاحظته في السابق ليس سوى تنبيه كاذب. السبب الذي جعل الإختبارات تقول أن هؤلاء المرضى الذين تم علاجهم بالفعل لا زالوا يحملون الفيروس في أجسادهم هو بقاء أجزاء من الفيروس في نظامهم.

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والخبر السار هو أن هذه الأجزاء المتبقية من الفيروس ليست معدية، مما يعني أن هؤلاء المرضى الذين تم شفاؤهم لن يتمكنوا من إصابة الآخرين من حولهم، على الرغم من أن نتائجهم في الإختبارات كانت إيجابية. تستخدم كوريا الجنوبية إختبار RT-PCR الذي يبحث عن المادة الوراثية لفيروس COVID-19 أثناء الإختبار. على الرغم من أنها تُعتبر إحدى الطرق الأكثر دقة لإختبار الفيروس، إلا أنها ليست مثالية.

ووفقا لـ Seol Dai-wu، الخبيرة في تطوير اللقاحات في جامعة Chung-Ang University، فقد صرحت بالقول : ” لا تستطيع آلة RT-PCR نفسها التمييز بين الجسيمات الفيروسية المعدية وغير المعدية، حيث يكتشف الإختبار ببساطة أي مكون للفيروس “. قبل أن نبدأ الإحتفال، هذه مجرد نظرية في الوقت الحالي ولا يزال الباحثون يجمعون الأدلة للمساعدة في دعمها.