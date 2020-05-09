Samsung و Xiaomi و Oppo و Vivo تعيد فتح مصانعها في الهند لإستئناف الإنتاج

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تطبيق الحجر الصحي الشامل في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس COVID-19، بدأت الحكومة الهندية في رفع القيود ببطء. أجبرت هذه التدابير الشركات المصنعة مثل Samsung و Xiaomi و Oppo و Vivo على تعليق إنتاج الهواتف الذكية مؤقتًا، ولكن بعد تخفيف القيود، عادت هذه الشركات الأربعة إلى ظروف العمل العادية.

قام فرع شركة سامسونج في الهند بإصدار بيان أكد فيه أنه تم إعادة تشغيل مصنع الشركة المتواجد في نويدا ولو كانت سعة الإنتاج محدودة. وأكدت شركة Xiaomi أيضًا أن شريكتها Foxconn حصلت على الضوء الأخضر لإستئناف عملياتها في منشأة Andhra Pradesh. تتطلع شركة Oppo أيضًا إلى إستئناف العمل في مصنعها الكبير المتواجد في نويدا، في حين أكدت زميلتها Vivo أنها إستأنفت عملياتها بنسبة 30 في المئة في مصنعها.

كان شهر أبريل أحد أصعب الشهور بالنسبة لسوق الهواتف الذكية في الهند في الذاكرة الحديثة، فقد أوضحت شركة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق أنه لم تكن هناك أي شحنات للهواتف الذكية تقريبًا في البلاد. تشير التوقعات إلى أن شهر مايو سيشهد أيضًا ضعف الطلب وأن الربع الثاني ككل سيكون قاسيًا جدًا على القطاع.