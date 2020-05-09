عملية الإستحواذ الأخيرة لشركة Zoom ستساعدها على جعل منصتها أكثر أمانًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، كان هناك بعض الإرتباك حول Zoom وما إذا كانت توفر التشفير المتناهي ( End to End ) أم لا. إذا كنت من الأشخاص الذين يشعرون بالقلق لأن الخدمة لا توفر ميزات الأمان هذه، فسوف يكون من دواعي سرورنا أن نخبرك أنه لن يستمر الأمر على هذا الحال لفترة طويلة لأن شركة Zoom قامت للتو بالإستحواذ على شركة Keybase.

بفضل عملية الإستحواذ هذه، ستضيف شركة Zoom أخيرًا التشفير المتناهي لخدمتها. ووفقا لشركة Zoom، فقد صرحت بالقول : ” تمثل عملية الإستحواذ هذه خطوة رئيسية لـ Zoom حيث نحاول إنشاء منصة لمحادثات مرئية خاصة حقًا يمكن أن تتسع لمئات الملايين من المشاركين، مع إمتلاك المرونة أيضًا لدعم مجموعة متنوعة من إستخدامات Zoom “.

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كما تعلمون على الأرجح، فخدمة Zoom تقدم تشفير معين يُدعى AES-GCM. ومع ذلك، فإن المشكلة في ذلك هي أنه يتم تخزين المفاتيح المستخدمة في تشفير المحادثات بشكل عام على سحابة Zoom، مما يعني أنه في حالة تعرض شركة Zoom للإختراق، فسوف يكون بإمكان المخترقين الوصول إلى هذه المفاتيح وفك تشفير معلوماتك.

من خلال إستخدام التشفير المتناهي ( End to End )، سيتم في الأساس تشفير المعلومات ولن يتم فك تشفيرها إلا عندما تصل إلى جهاز الطرف الأخر في المحادثة مع إبقاء مفتاح التشفير المستخدم في جهازك أنت وحدك. هذا هو السبب في أن وكالات إنقاذ القانون تواجه صعوبة في محاولة إختراق أجهزة آبل، فالمستخدم هو من يحتفظ بمفاتيح التشفير، لذلك ليس هناك الكثير مما يمكن لشركة آبل القيام به لتقديم المساعدة لهذه الوكالات.