كود خصم وهدايا مجانية عند شراء سماعتك من شركة Sudio السويدية

اكتسبت السماعات اللاسلكية شعبية كبيرة بعد توجه العديد من شركات الهواتف إلى إلغاء منفذ السماعات التقليدي في الهواتف والاكتفاء بمنفذ USB للشحن والسماعات، لذلك أصبح هناك سباق بين الشركات لتطوير السماعات اللاسلكية، ولكنها تختلف في الجودة والأسعار.

تمكنت الشركة السويدية (سوديو) Sudio من تحقيق المعادلة الصعبة حيث تقدم سماعات لاسلكية تتميز بالتصميم الأنيق، والجودة الممتازة، والميزات القوية، والسعر المناسب.

كما تقدم الشركة الآن خصومات وهدايا مجانية بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، فمع كل عملية شراء تقوم بها ستحصل على حقيبة حمل من سوديو، ومحفظة نقود، وتغليف هدية مجانًا.

كود خصم خاص:

بالإضافة إلى الهدايا المجانية التي تقدمها الشركة بمناسبة شهر رمضان تقدم أيضًا شحن مجاني، وكود خصم خاص (AITNEWS15) بقيمة 15% لزوار موقع البوابة العربية للأخبار التقنية فعال إلى تاريخ 24 مايو الجاري.

تقدم سوديو أيضا فترة ضمان إضافية لمدة 6 شهور لجميع عملائها، وذلك في حالة التسجيل في (Sudio Sphere) بزيارة هذا الرابط خلال مدة 3 شهور من تاريخ الشراء للحصول على إجمالي ضمان يعادل 18 شهرًا.

كيف يمكنك الحصول على سماعات Sudio؟

يمكنك زيارة موقع الشركة وطلب سماعتك لتصلك حتى البيت، حيث تقدم الشركة شحن مجاني، ولمعلومات حول تعديل الطلب أو إلغائه، يمكنك إرسال بريد الكتروني إلى ([email protected]) في غضون 30 دقيقة من إجراء الطلب. ويرجى ذكر المعلومات التالية:

رقم الطلب.

التغييرات التي ترغب بإجرائھا على طلبك.

فيما يلي مجموعة سماعات سوديو ومميزاتها:

1- سماعات Sudio Ett:

تتميز سماعات (Sudio Ett) بتوفير وضعين للتحكم في الضوضاء وهما: وضع (إلغاء الضوضاء النشط) الذي يتيح لك الحصول على الخصوصية والاسترخاء أثناء سماع الموسيقى، ونمط (شفافية الصوت) الذي يتيح لك سماع المتصل بشكل أفضل عند إجراء مكالمة، مما يتيح لك الانتقال بسلاسة بين سماع الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية.

وتتميز السماعات بعمر البطارية الطويل وخاصية الشحن اللاسلكي، وتدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لتصنيف (IPX 5) مما يتيح لك استخدام السماعات في جميع أنواع الظروف المناخية وعند ممارسة الرياضة.

وبالنسبة للبطارية؛ تقدم سماعات (Sudio Ett) إجمالي 30 ساعة من عمر البطارية، و6 ساعات للاستعمال المستمر، وإجمالي 20 ساعة مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، و4 ساعات للاستعمال المستمر مع خاصية إلغاء الضوضاء.

تتوفر سماعات (Sudio Ett) بأربعة ألوان؛ هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والأخضر، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 599 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 509 ريال سعودي.

2- سماعات Sudio Tolv:

تتميز سماعات (Sudio Tolv) بتصميمها الأنيق، وعمر البطارية الطويل، و ميكروفونات على كلا الجانبين، بالإضافة إلى أنها تأتي مع حقيبة شحن أعيد تصميمها مع طبقة غير لامعة من المطاط. كما تتميز هذه السماعات بما يلي:

الاقتران التلقائي: تدعم هذه السماعات اتصال بلوتوث 5.0 وبمجرد أن تُقرنها مع جهازك لمرة واحدة لن تحتاج إلى ضبطها في كل مرة تُخرجها من حقيبة الشحن.

صوت واضح ومتوازن: تدعم سماعات Tolv برنامج تشغيل الصوت (graphene driver) لتقديم مستويات صوت واضحة ومتوازنة طول الوقت.

عمر البطارية الطويل: تستمر بطاريتها لما يصل إلى 7 ساعات من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة، كما توفر حقيبة الشحن 4 شحنات إضافية.

ميكروفونات مزدوجة لإجراء المكالمات أثناء التنقل.

تضم زرًا واحدًا متعدد الأغراض في كل سماعة أذن للتحكم في سماع الموسيقى، ومكالمات الهاتف

تعمل مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث.

تتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: سيري، ومساعد جوجل.

ألوان متنوعة وأنيقة: تتوفر السماعات بستة ألوان هي: الأبيض، والأسود، والوردي، والأخضر، والرمادي، و الباستيل (Pastel Blue).

تقدم شركة Sudio ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 489 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 416 ريالًا سعوديًا.

3- سماعات (Sudio Fem):

تتميز سماعات (Sudio Fem) بصوت غامر، ودعم اتصال بلوتوث 5.0، وميزة الشحن السريع باستخدام (USB-C) مما يضمن لك إمكانية سماع الموسيقى وإجراء المكالمات أينما كنت.

كما تتيح لك القدرة على التحكم الكامل بالصوت مع نظام الميكروفون المزدوج وعناصر التحكم الجديدة باللمس، وتدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لتصنيف (IPX 5) مما يتيح لك استخدام السماعات في جميع أنواع الظروف المناخية وعند ممارسة الرياضة، كما تستمر بطاريتها لما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل المستمر.

تتوفر سماعات (Sudio Fem) بأربعة ألوان؛ هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 529 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 450 ريالًا سعوديًا.

4- سماعات Sudio Tolv R:

تتميز سماعات (Sudio Tolv R) بالتصميم أنيق، وجودة الصوت العالية، وعمر البطارية الطويل حيث تستمر بطاريتها لما يصل إلى 6 ساعات من التشغيل المستمر، وتوفر حقيبة الشحن 3 شحنات إضافية.

كما تدعم هذه السماعات اتصال بلوتوث 5.0 وخاصية الاقتران التلقائي فبمجرد أن تقرنها مع جهازك لمرة واحدة لن تحتاج إلى ضبطها في كل مرة تُخرجها من حقيبة الشحن.

تتوفر سماعات (Sudio Tolv R) بأربعة ألوان؛ هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

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تبلغ تكلفة هذه السماعة 299 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 254 ريالًا سعوديًا.

5- مكبر الصوت Sudio Femtio:

يجمع مكبر الصوت (Sudio Femtio) بين التصميم الأنيق، والصوت القوي، وعمر البطارية الطويل، كما أنه متعدد الاستخدامات فقد صُمم لاستخدامه داخل المنزل وخارجه بسهولة، حيث تتيح لك تقنية التشغيل المزدوج الاتصال بسماعتين بجهاز واحد حتى تتمكن من تضخيم تجربة الاستماع، ويتضمن ميكروفونًا لاستقبال المكالمات من هاتفك.

يدعم مكبر الصوت اتصال بلوتوث 5.0، وميزة مقاومة المياه وفقًا لتصنيف (IPX 6)، وتستمر بطاريته لما يصل إلى 14 ساعة، ويتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: سيري، ومساعد جوجل.

يتوفر مكبر الصوت (Sudio Femtio) بثلاثة ألوان؛ هي: الأسود، والفضي، والرمادي، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة مكبر الصوت 489 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 416 ريالًا سعوديًا.

6- سماعة Sudio Vasa BLÅ:

تأتي سماعة (Sudio Vasa BLÅ) بتصميم أنيق، وصوت عالي الجودة، كما أنها الأخف وزنًا في السوق حيث تزن 14 جرامًا فقط، وتتمتع بعمر بطارية طويل يدوم لمدة 9 ساعات، وتدعم الشحن السريع.

تتوافق السماعة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا، وثلاثة أزرار للتحكم عن بُعد، مما يتيح لك الرد على المكالمات الهاتفية، وضبط عناصر تحكم معينة، مثل: التشغيل والإيقاف المؤقت، وتشغيل المسار التالي في قوائم التشغيل الخاصة بك، وضبط مستوى صوت الموسيقى دون لمس هاتفك.

تتوفر سماعات (Sudio Vasa BLÅ) بأربعة ألوان؛ هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 299 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 254 ريالًا سعوديًا.

7- سماعة Sudio Tretton:

تقدم سماعة (Sudio Tretton) تصميم أنيق، وصوت عالي الجودة، وعمر بطارية يصل إلى 8 ساعات، كما تدعم الشحن السريع، وبفضل تصميمها الخفيف والمقاوم للعرق يمكنك استخدامها أثناء التنقل أو عند أداء التمارين الرياضية الصعبة.

تدعم السماعة اتصال البلوتوث، ولها جناح جانبي لتثبيت أكثر أمانًا في أذنيك، كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا، وأزرارًا للتحكم عن بُعد، وللرد على المكالمات والتحكم في تشغيل الموسيقى، كما تتوافق مع المساعدات الصوتية مثل: مساعد جوجل وسيري.

تتوفر سماعات (Sudio Tretton) بأربعة ألوان؛ هي: الأسود، والأبيض، والوردي، والأزرق، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 369 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 314 ريالًا سعوديًا.

8- سماعة Sudio Klar:

Sudio Klar هي سماعة رأس لاسلكية تتميز بتصميمها القابل للطي، حيث يمكنك طيها لتتناسب مع حقيبة الظهر أو حقيبة اليد مما يتيح لك التنقل بها بسهولة، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء لتقدم لك صوتًا عالي الجودة.

كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات، وتتوافق مع المساعد الصوتي سيري ومساعد جوجل.

تعمل هذه السماعة مع أي جهاز يدعم الاتصال عبر البلوتوث، وأهم ما يميزها هو عمر البطارية الطويل جدًا، حيث توفر لك ما يصل إلى 30 ساعة من الاستماع بشحنة واحدة، ويمكنك استخدام الكابل المرفق للتبديل إلى الاتصال السلكي في حالة نفاذ شحن بطارية السماعة.

تتوفر سماعات (Sudio Klar) بلونين: الأسود، والأبيض، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 559 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 475 ريالًا سعوديًا.

9- سماعة Sudio Regent II:

تتميز سماعة الرأس (Sudio Regent II) بتصميم أنيق قابل للطي، ومريح بفضل وسادات الأذن المريحة، حيث يمكنك ارتداؤها طوال اليوم دون أي مشاكل. كما يمكن تخصيصها بأغطية قابلة للتبديل.

تدعم السماعة ميزة عزل الضوضاء لتقديم صوت عالي الجودة، وتعمل مع أي جهاز يدعم الاتصال عبر البلوتوث، كما تتميز بعمر البطارية الطويل حيث يمكن أن تستمر بطاريتها حتى 24 ساعة بشحنة واحدة، ويمكنك استخدام الكابل المرفق للتبديل إلى الاتصال السلكي في حالة نفاذ شحن بطارية السماعة.

تتوفر سماعات (Sudio Klar) بلونين: الأسود، والأبيض، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 369 ريالًا سعوديًا ولكن بعد الخصم يمكنك الحصول عليها بمبلغ 314 ريالًا سعوديًا.