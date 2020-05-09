شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة الصحة العالمية تطرح تطبيق عالمى لتتبع كورونا الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوى منظمة الصحة العالمية طرح تطبيق ذكى هذا الشهر، يتيح لسكان البلدان قليلة الموارد معرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتدرس أيضا إضافة خاصية تعتمد على تقنية الـ"بلوتوث" لاقتفاء أثر المخالطين.

وقال برناندو ماريانو كبير مسؤولى نظم المعلومات بالمنظمة، إن التطبيق سيسأل الناس عن الأعراض ويقدم إرشادات بشأن ما إذا كانوا قد أصيبوا بمرض "كوفيد 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وسيزود التطبيق بمعلومات أخرى، منها كيفية الخضوع للكشف وفقا لبلد المستخدم، حسب سكاى نيوز.

وأضاف ماريانو فى تصريحات لـ"رويترز"، أن المنظمة ستطرح نسخة على متاجر التطبيقات فى أنحاء العالم، لكنه أوضح أن أى بلد سيتمكن من استخدام التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، وإضافة خواص وطرح نسخته الخاصة على متاجر التطبيقات.

وطرحت الهند وأستراليا والمملكة المتحدة تطبيقات عن الفيروس باستخدام تكنولوجيا خاصة بكل بلد، فضلا عن خصائص مشتركة منها إبلاغ الناس بما إذا كان يتعين عليهم الخضوع للكشف بناء على الأعراض وتسجيل تحركاتهم، لتوفير المزيد من الكفاءة فى تتبع المخالطين للمصابين.

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وتكثف عدة دول جهود اقتفاء المخالطين، حيث ينظر لها باعتبارها عملية حيوية لفتح الاقتصادات التى أصابها الركود من جراء الإغلاقات الأخيرة.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضى عن تطبيق إلكترونى جديد يواجه المعلومات المغلوطة عن كورونا، ويعمل على نظامي Android وIos ، و يتميز التطبيق بخاصية تتبع جهات الاتصال لتنبيه المستخدمين، عندما تكون على اتصال مباشر مع مصاب.

يشمل التطبيق أيضًا مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة، مناطق الخطر المحلية ومعلومات التوعية العامة ويساعدك على إجراء الفحص الخاص للأعراض لتخفيف العبء على الخدمات الصحية، ويقدم خارطة حرارية للمناطق المتأثرة بالفيروس.