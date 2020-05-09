تكنولوجيا: Meizu تعلن عن سلسلة هواتف Meizu 17 بكاميرة رباعية ومعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Meizu مؤخراً عن سلسلة هواتف Meizu 17 الجديدة التي تتضمن إصدار رئيسي Meizu 17 وإصدار Pro، على أن تتميز الإصدارات الجديدة بمعالج Snapdragon 865، وكاميرة رباعية بتصميم أفقي، وشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش.

ينطلق كلاً من هاتفي Meizu 17 وMeizu 17 Pro بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، مع كاميرة رباعية في كلا الهاتفين، بينما يأتي إصدار Pro بمواصفات أفضل في إعدادات الكاميرة، وأيضاً ذاكرة عشوائية بآداء سريع، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

يتميز هاتفي Meizu 17 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 90Hz، كما تعد سلسلة هواتف Meizu 17 أول إصدارات Meizu بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، كما تضم الشاشة مستشعر للبصمة مدمج، مع أبعاد 19.5:9، وتدعم HDR 10+.

أيضاً يضم هاتفي Meizu 17 و Meizu 17 Pro اثنان من المكبرات الصوتية مع mEngine 3.0 haptic engine، ومستشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في كلا الهاتفين، كما يأتي هاتف Meizu 17 Pro بمستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل لدعم تكبير حتى 8 مرات، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 129 درجة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة في إصدار Pro مستشعر S5K3 3D TOF من سامسونج، لدعم عمق التصوير وتقنية الواقع المعزز.

من جانب أخر يأتي المستشعر الثاني في هاتف Meizu 17 بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الأخير macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

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ويدعم سلسلة هواتف Meizu 17 رقاقة معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام بمعايير LPDDR5 في إصدار Pro، و 8 جيجا بايت رام مع معايير LPDDR4X في إصدار Meizu 17، كما تأتي السعة التخزينية في كلا الهاتفين في UFS 3.1 بسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتفي Meizu 17 بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يدعم إصدار Pro الشحن اللاسلكي بقدرة 27W، ويأتي كلا الهاتفين بواجهة Flyme 8.1 مع نظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Meizu 17 بألوان الأخضر، والرمادي والأبيض، بسعر يبدأ من 525 دولار حيث يتوفر الآن للحجز المسبق، بينما يأتي هاتف Meizu 17 Pro بألوان الأخضر الفاتح، والأبيض بتصميم من السيراميك وسعر يبدأ من 605 دولار، حيث ينطلق للبيع في السوق الصيني بدءاً من 11 من مايو.

يذكر أن شركة Meizu كشفت عن إصدارات خاصة منMeizu 17 حيث ينطلق هاتف Collectors Edition 17 Pro بسعر 1415 دولار والذي يتوفر في 25 من مايو، وهاتف Meizu 17 Aircraft والذي يتوفر في 27 من مايو بسعر 605 دولار.

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