Meizu تكشف عن سماعات Meizu HD60 ANC، وتأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء من Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro، فقد قامت شركة Meizu كذلك يوم أمس بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات راقية لاسلكية للرأس تُدعى Meizu HD60 ANC. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة تأتي مع تصميم راقي ومع تقنية إلغاء الضوضاء، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك.

سماعات Meizu HD60 ANC الجديدة حصلت على شهادة Hi-Res، وهذا ما يعني بأنها مصممة بعناية فائقة لتقديم صوتًا ذا جودة عالية. وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تدعم البلوتوث 5.0 والترميز الصوتي aptX. هناك منفذ تناظري إذا كنت تريد تحويل هذه السماعات من سماعات لاسلكية إلى سماعات سلكية.

تعتمد تقنية إلغاء الضوضاء في سماعات الرأس الجديدة هذه على رقاقتين، الأولى تدعى CDX3775 وهي من تطوير شركة Sony وتعمل على إلغاء الضوضاء أثناء الإستماع إلى الموسيقى، والأخرى من تطوير شركة كوالكوم وهي تعمل على خفض الضوضاء أثناء المكالمات. تستخدم كلا الرقاقتين ميكروفونين للقيام بعملهما مع العلم بأن هناك أيضًا وضع Ambient Mode.

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سماعات Meizu HD60 ANC جذابة للغاية أيضًا، فهي تستخدم الجلد في أعلى سوار الرأس وفي أغطية الأذن، كما أنها تملك هيكل مصنوع من المعدن. الجزء الداخلي من سوار الرأس مصنوع من قماش ناعم قابل للتنفيس يأتي باللون الأسود والبرتقالي أيضًا.

سماعات Meizu الجديدة تأتي كذلك مع بطارية بسعة 500mAh قادرة على توفير 25 ساعة من الإستخدام ويمكن شحنها بسرعة بإستخدام منفذ USB Type-C مع العلم بأنه يتم إرفاق هذه السماعات مع كابل USB Type-C وكابل 2.5mm to 3.5mm في العلبة.

عمومًا، سماعات Meizu HD60 ANC الجديدة ستكون متوفرًا للشراء في الصين إبتداءً من 11 مايو مقابل 1100 يوان صيني، وهو ما يُعادل 155 دولار أمريكي. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت ستشق طريقها إلى خارج الصين أم لا.