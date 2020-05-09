تكنولوجيا: 100 كلمة سر تجعل حساباتك سهلة الاختراق .. لا تستخدمها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قيامنا بكل شيء عبر الإنترنت هذه الأيام، بدءًا من الخدمات المصرفية إلى التسوق إلى دفع فواتير الخدمات إلى استخدام الخدمات الحكومية في الكثير من الخدمات الأخرى؛ أصبحت هناك أهمية لكلمات المرور القوية، وذلك نظرا لأن عدم استخدام كلمات مرور قوية هو طريقة مؤلمة لجعل حساباتنا بياناتنا وأنفسنا في ورطة.
وبحسب موقع TOI الهندى، فلا يزال العديد من الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور ضعيفة، ففي أواخر العام الماضي، قامت Microsoft بتحليل قاعدة بيانات تحتوي على 3 مليارات بيانات اعتماد مسربة من هجمات القرصنة ووجدت أن أكثر من 44 مليون حساب يستخدمون كلمات مرور تم اختراقها بالفعل، لذا تأكد من عدم ارتكاب هذا الخطأ، وفيما يلي القائمة الكاملة بأسوأ كلمات المرور في العالم كما تم نشرها في تقرير NordPass، لذا، إذا كان أي من هذه تبدو مألوفة قم بتغييرها على الفور كما يلى:
12345
123456
123456789
test1
password
12345678
zinch
g_czechout
asdf
qwerty
1234567890
1234567
Aa123456
Iloveyou
1234
abc123
111111
123123
Dubsmash
Test
Princess
qwertyuiop
sunshine
BvtTest123
11111
Ashley
00000
000000
Password1
Monkey
Livetest
55555
Soccer
Charlie
asdfghjkl
654321
family
Michael
123321
Football
Baseball
q1w2e3r4t5y6
Nicole
Jessica
Purple
Shadow
Hannah
Chocolate
Michelle
Daniel
Maggie
qwerty123
Hello
112233
jordan
Tigger
666666
987654321
Superman
12345678910
Summer
1q2w3e4r5t
Fitness
Bailey
zxcvbnm
Fuckyou
Buster
Buster
Butterfly
Dragon
Jennifer
Amanda
Justin
cookie
basketball
shopping
Pepper
Joshua
hunter
Ginger
Matthew
abcd1234
Taylor
Samantha
Whatever
Andrew
1qaz2wsx3edc
Thomas
Jasmine
Animoto
Madison
0987654321
54321
Flower
Password
Maria
Babygirl
Lovely
Sophie
Chegg123
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.