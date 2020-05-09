شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 100 كلمة سر تجعل حساباتك سهلة الاختراق .. لا تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قيامنا بكل شيء عبر الإنترنت هذه الأيام، بدءًا من الخدمات المصرفية إلى التسوق إلى دفع فواتير الخدمات إلى استخدام الخدمات الحكومية في الكثير من الخدمات الأخرى؛ أصبحت هناك أهمية لكلمات المرور القوية، وذلك نظرا لأن عدم استخدام كلمات مرور قوية هو طريقة مؤلمة لجعل حساباتنا بياناتنا وأنفسنا في ورطة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فلا يزال العديد من الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور ضعيفة، ففي أواخر العام الماضي، قامت Microsoft بتحليل قاعدة بيانات تحتوي على 3 مليارات بيانات اعتماد مسربة من هجمات القرصنة ووجدت أن أكثر من 44 مليون حساب يستخدمون كلمات مرور تم اختراقها بالفعل، لذا تأكد من عدم ارتكاب هذا الخطأ، وفيما يلي القائمة الكاملة بأسوأ كلمات المرور في العالم كما تم نشرها في تقرير NordPass، لذا، إذا كان أي من هذه تبدو مألوفة قم بتغييرها على الفور كما يلى:

12345

123456

123456789

test1

password

12345678

zinch

g_czechout

asdf

qwerty

1234567890

1234567

Aa123456

Iloveyou

1234

abc123

111111

123123

Dubsmash

Test

Princess

qwertyuiop

sunshine

BvtTest123

11111

Ashley

00000

000000

Password1

Monkey

Livetest

55555

Soccer

Charlie

asdfghjkl

654321

family

Michael

123321

Football

Baseball

q1w2e3r4t5y6

Nicole

Jessica

Purple

Shadow

Hannah

Chocolate

Michelle

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Daniel

Maggie

qwerty123

Hello

112233

jordan

Tigger

666666

987654321

Superman

12345678910

Summer

1q2w3e4r5t

Fitness

Bailey

zxcvbnm

Fuckyou

Buster

Buster

Butterfly

Dragon

Jennifer

Amanda

Justin

cookie

basketball

shopping

Pepper

Joshua

hunter

Ginger

Matthew

abcd1234

Taylor

Samantha

Whatever

Andrew

1qaz2wsx3edc

Thomas

Jasmine

Animoto

Madison

0987654321

54321

Flower

Password

Maria

Babygirl

Lovely

Sophie

Chegg123