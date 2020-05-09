شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tinder يختبر ميزة جديدة للقاء المستخدمين عبر لعبة بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن تفاصيل كيفية عمل اللعبة مازالت غير واضحة، إلا أن لقطات الشاشة التي تم الحصول عليها بواسطة The Verge تشير إلى أن لعبة " trivia" ستكون عبر البث المباشر قريبا، وربما تتضمن ميزة الدردشة التي يمكن للجمهور المباشر مشاهدتها خلال اللعبة.

كما حرصت الشركة على ملاحظة أن الاختبار لا يضمن أن يتم إطلاق الميزة على نطاق أوسع، حيث يقول The Verge أنه يتم اختبارها حاليًا بنسبة غير معلنة من مستخدمي Tinder.



Tinder

وقالت الشركة: "على غرار أول تجربة رقمية نقدمها "Swipe Night"، نخطط لجلب المزيد من هذه الأنشطة إلى Tinder في المستقبل".

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وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه المفاهيم ليست سوى اختبار وقد لا يتم إطلاقها أبدًا، حيث أوضحت الشركة، "نتطلع إلى تقديم المزيد من المعلومات عندما تكون متاحة ".

كما أنه أثناء اختبار Tinder لميزات الفيديو الجديدة، بما في ذلك القدرة على إجراء دردشة فيديو مباشرة، تم تأجيل مشاريع أخرى مثل "Swipe Night".

كانت Swipe Night الأولى في Tinder، وهى عبارة عن قصة بقاء "نهاية العالم''، وتألفت من مقاطع فيديو قصيرة مدتها خمس دقائق تم خلالها منح المستخدمين بشكل دوري سبع ثوان لاختيار ما سيحدث بعد ذلك.

وكان Tinder أعلن مؤخرا أنه سيوفر خدمة المواعدة افتراضيا عبر منصته، من خلال خدمة فيديو بعد تداعيات تفشى فيروس كورونا، وذلك لمساعدة المستخدمين على الالتقاء.