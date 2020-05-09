شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا توقف مصنع شنغهاى العملاق وتضارب حول الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت شركة Tesla مؤخراً الإنتاج في مصنعها الضخم في مدينة شنغهاي الصينية وفقاً لتقارير من وكالة بلومبرغ، وبحسب ما ورد فقد أبلغت الشركة عمال المصانع، أنه بدلاً من العودة إلى العمل يوم الأربعاء كما هو مخطط بعد عطلة عيد العمال في الصين لمدة 5 أيام، سيتم تمديد عطلتهم حتى 9 مايو على الأقل، وهذا يعني أن تسلا لا تبني المركبات هناك حالياً على الإطلاق.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، ما زال سبب التوقف في الإنتاج في الصين غير مؤكد، ولكن موقع التكنولوجيا الصيني 36kr بدعي أنه يرجع إلى نقص المكونات وقطع الإنتاج.

حيث أثبت مصنع تسلا الصيني العملاق أهميته بالغة للشركة في الأسابيع الأخيرة مع وجود منشأة فيرمونت في وضع الخمول.

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في وقت سابق من العام، اضطر مصنع شنغهاي إلى الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن بمساعدة السلطات المحلية، تمكنت الشركة من استئناف الإنتاج بسرعة والبدء في عمليات التسليم المحلية.

في بيان رسمي، قالت تسلا إنها تجري أعمال صيانة عادية في المصنع واستخدمت أيام عيد العمال لإجراء تعديلات على خط الإنتاج.

وجدير بالذكر أنه قد كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في تغريدة على تويتر، أن عقد المؤتمرات عبر الفيديو سيكون ميزة مستقبلية بالتأكيد لسيارات تسلا الكهربائية، حيث وجه مستخدم على تويتر سؤال لماسك: "هل تعتقد أنه يمكننا الحصول على مؤتمرات الفيديو داخل تسلا؟"، وأجاب ببساطة: "نعم، بالتأكيد ميزة مستقبلية".