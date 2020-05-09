شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة بث تطور ذكاء اصطناعيا يكتشف كلمات الأغانى الصريحة فى 40 ألف مقطع يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا تزال الأداة الجديدة قيد التطوير، لكن المديرين التنفيذيين للشركة يأملون أن تساعدهم في فرز ما يصل إلى 40 ألف مسار جديد تتلقاه كل يوم من شركات التسجيل، ومعظمها غير مصنف.

كما أنه بمجرد الانتهاء، لن تقم الأداة بتسمية المسارات تلقائيًا، ولكن بدلاً من ذلك تميز المسارات للمراجعة، والتي سيتم إجراؤها من جانب أحد المديرين التنفيذيين للشركة.

كتب مانويل موسلام من Deezer في منشور على مدونة يلخص المشروع الجديد، "عندما يتعلق الأمر بتحديد ماهية الكلمات الصريحة، فلا يوجد إجماع عام".

وأضاف موسلام، "من الواضح أنها قضية ثقافية، مع الكثير من الاعتبارات حول الجمهور المستهدف وسياق الاستماع".

وأوضح موسلام، "كما هو الحال مع الأفلام، فإن الهدف الأساسي من تصنيف قطعة ما بأنها صريحة هو تقديم إرشادات لتحديد مدى ملاءمتها للجمهور المستهدف.

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يعتمد النظام الحالي على شركات التسجيل لتقييم المواد الخاصة بها قبل نشرها وتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على ملصق "بإشراف أبوي" بناءً على إرشادات من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA).

كما أنه نظرًا لأن هذه غالبًا ما تكون مكالمات من جانب المديرين التنفيذيين، وتعتمد بشكل كبير على ثقافة السوق التي يتم إصدار الأغنية أو الألبوم فيها، فإن إنشاء ذكاء اصطناعي لأداء نفس الوظيفة كان يمثل تحديًا.

تعتمد أداة الذكاء الاصطناعي Deezer على برنامج سابق طورته الشركة ، يُدعى Spleeter ، والذي يمكنه عزل الغناء تلقائيًا من أي أغنية إلى مسار منفصل.

ينشأ الذكاء الاصطناعى ورقة غنائية مكتوبة استنادًا إلى المسار الصوتي المعزول من Spleeter، وإشارته إلى قائمة الكلمات الصريحة للغة معينة.