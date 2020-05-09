شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية كلمات مرورك المختلفة من الهاكرز .. 10 نصائح عليك اتباعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الأمور المهمة للغاية التى يجب على المستخدمين مراعاتها هي ضرورة اختيار كلمات مرور قوية تساعد على حماية حساباته الشخصية المختلفة عبر الإنترنت، وفيما يلى نعرض 10 قواعد أساسية يجب عليك اتباعها لردع أي شخص عن الوصول إلى حساباتك الشخصية والسرية كما يلى:

- استخدم كلمات مرور مختلفة

يجب أن يكون لكل حساب على الإنترنت كلمة مرور فريدة، فإذا تم اختراق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي الخاص بك، فقد تتسبب كلمة مرور واحدة مشتركة في جعل جميع حساباتك عبر الإنترنت عرضة للاختراقات.

-كلمات المرور الأطول يصعب كسرها

يجب أن تتكون كلمات المرور من 8 أحرف على الأقل، فكلما طالت كلمة المرور، زادت صعوبة اختراقها، حيث يمكن التحقق لمعرفة ما إذا كان موقع الويب لديه قيود على الحد الأقصى لعدد الأحرف.

- لا تستخدم المعلومات الشخصية

يجب ألا تحتوي كلمات المرور على معلومات شخصية مثل تواريخ الميلاد وأسماء العائلة وتسلسل بسيط من الأرقام لحماية البيانات المهمة بالنسبة لك.

-تجنب استخدام الكلمات الشائعة

من المعروف أن محاولات القرصنة باستخدام القوة الغاشمة تستخدم ما يعرف بـ “هجمات القاموس" - وهو برنامج آلي يكسر الشفرة بآلاف الكلمات الشائعة، مع ملاحظة أنه تزيد كلمة المرور المعقدة من عدد التركيبات الممكنة والوقت اللازم لاختراقها.

-يجب أن تكون كلمات المرور معقدة

يجب أن تشتمل على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة لجعلها أكثر صعوبة في التخمين، إذا كان تطبيق الجوال الموثوق به يدعم مصادقة بصمة الإصبع، فقم بتمكينه لمزيد من الأمان.

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-استخدم مدير كلمات المرور

نظرًا لصعوبة تذكر كلمات المرور المعقدة، استخدم مدير كلمات المرور لتخزين جميع عبارات المرور الخاصة بك، لا تستخدم حفظ بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك على مفكرة ورقية يمكن لأي شخص نسخها.

-احتفظ بكلمات مرورك لنفسك

هذا يعني أنه لا يجب عليك مشاركة معلومات تسجيل الدخول مع أي شخص، بما في ذلك الزملاء وأفراد العائلة المقربين والأصدقاء.

-استخدم المصادقة الثنائية

يجب عليك استخدام هذا للحسابات التي تدعم هذه الميزة، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الخاصة بك، سترسل لك خدمة الويب كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) إلى رقم هاتفك المسجل، والتي ستحتاج إلى تسجيل الدخول للمصادقة على نفسك.

-كن حذرًا عند الاتصال بشبكة Wi-Fi العامة ومقاهي الإنترنت

تعتبر نقاط اتصال Wi-Fi العامة غير آمنة وعرضة لانتهاك البيانات، فعند تسجيل الدخول إلى حسابات سرية ومهمة (رسمية، ومصرفية، وما إلى ذلك)، قم بذلك عند الاتصال بشبكة خاصة وآمنة (سلكية ولاسلكية).

-لا تقم بتنزيل وتثبيت التطبيقات خارج متجر التطبيقات

هذا يسمى التحميل الجانبي، قد تعد التطبيقات غير المعروفة التي تم إنشاؤها بواسطة مطورين غير معروفين بالقيام بشيء واحد ولكنها تعمل أيضًا كوسيلة لإعادة توجيه المعلومات مثل لقطات الشاشة وضغطات مفاتيح بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.