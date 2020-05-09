شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لتطبيق Google Lens تتيح نطق النص ونسخه على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضافت شركة جوجل إلى تطبيقها Google Lens خاصية جديدة تمكن التطبيق من قراءة النصوص الممسوحة ضوئياً والمصورة ونطقها، ويعتبر التطبيق مفيداً جداً لمن يرغب في تعلم لغة جديدة، حيث يمكن للتطبيق أن يقرأ لك مفردات وجملاً وحتى فقرات كاملة لتعليمك النطق الصحيح للكلمات وقراءتها، وما عليك إلا أن تمسح أي قطعة نصية ضوئياً بالكاميرا من ثم الضغط على «Listen» للاستماع إليها.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية" الإماراتى، يتميز التطبيق بإمكانية تحويل الكلام المكتوب بخط اليد إلى حاسوبك، حيث يستطيع جوجل لينس بالأصل أن يتعرف على الكتابة بخط اليد.

وما يميز النسخة الجديدة أنها تتيح لك النسخ إلى جهاز الحاسوب، حيث ينقل النص من هاتفك إلى أي متصفح جوجل كروم مفتوح لديك ومسجل الدخول إليه.

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وتتوفر الخصائص الجديدة حالياً في تطبيق جوجل لينس لنظام أندرويد. أما نسخة iOS فسيتعين عليها الانتظار قليلاً حتى يعمل التطبيق عليها، لكن الخاصيتين الأخريين متوفرتان الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "جوجل" "ساندر بيتشاي": الموظفون الذين بحاجة إلى العودة إلى المكتب يمكنهم فعل ذلك من يوليو، مع تطبيق إجراءات أمان محسنة، مضيفا أن غالبية الموظفين القادرين على أداء وظائفهم من المنزل سيسمح لهم بذلك حتى نهاية العام.