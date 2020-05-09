Vivo iQOO Z1 سيكون هو إسم أول هاتف مُزود بالمعالج +MediaTek Dimensity 1000 الجديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة MediaTek بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج +MediaTek Dimensity 1000. هذا المعالج الجديد من الشركة التايوانية يجلب معه عدة تحسينات مقارنة مع المعالج MediaTek Dimensity 1000 الحالي مما يجعله مناسبًا أكثر للهواتف الذكية الموجهة للاعبين. خلال الإعلان، كشفت لنا العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo والمعروفة بهواتفها الذكية الموجهة للاعبين أنها تعمل على تطوير هاتف ذكي جديد يستخدم المعالج الجديد الذي أعلنت عنه شركة MediaTek للتو، واليوم حصلنا أخيرًا على إسم هذا الهاتف.

في الواقع، لقد إتضح اليوم أن هذا الهاتف سيحمل إسم Vivo iQOO Z1 مع العلم بأنه تم الكشف عن هذه المعلومات من قبل المسرب الصيني الشهير Digital Chat Station على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. ولحد الآن، نحن لا نعرف الكثير عن هذا الهاتف بإستثناء أنه سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

للتذكير، المعالج +MediaTek Dimensity 1000 الجديد يدعم الشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 144Hz مع دقة قصوى تصل إلى +FullHD. وعلاوة على ذلك، فهذا المعالج الجديد يأتي كذلك مع محرك جديد يُدعى MiraEngine يعمل على تحسين فيديوهات SDR وتحويلها إلى +HDR10.

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قامت شركة MediaTek بتطوير 5G UltraSave لتقليل إستخدام المودم للطاقة من خلال التبديل الديناميكي للتردد إعتمادًا على ما تحتاجه التطبيقات. وهذا يسمح لها بخفض إستهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 32 في المئة. وفي البيئات المثالية، يُمكن لهذا المودم توفير سرعة تحميل تصل إلى 4.7Gbps وسرعة رفع تصل إلى 2.5Gbps.

المعالج الجديد يأتي كذلك مع HyperEngine 2.0 المسؤول عن المعالج بالكامل ويقيس ترددات المعالج المركزي ومعالج الرسوميات، ويدير الذاكرة العشوائية أيضًا، وكل ذلك لضمان أفضل أداء.

المعالج الجديد يقلل من تأخر إستجابة WiFi و Bluetouth، ويضم تقنية ” مكافحة التشويش ” التي يجب أن تجعله مقاوم للتداخل. هذا أمر حيوي للألعاب لأنه سيسمح للاعبين بإستخدام وحدات التحكم اللاسلكية وسماعات الرأس اللاسلكية.