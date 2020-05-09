شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تخطط لهبوط 3 مركبات فضائية على القمر بحلول عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فلاديمير كولميكوف، رئيس جمعية Lavochkin العلمية، وهي جزء من وكالة الفضاء الروسية Roscosmos، التي تشرف على الروبوتات بين الكواكب، مؤخرًا عن برنامج يشمل مجموعة من ثلاث بعثات قمرية مخطط لها في النصف الأول من هذا العقد، فلم تكن روسيا على سطح القمر منذ عام 1976، لكن البلاد تأمل أن تعود قريبا للمكان الذي توقفت عنده.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستنتقل البعثات من حيث توقف برنامج الفضاء السوفياتي في السبعينيات، مع المركبة الفضائية الجديدة المسماة Luna-25 و Luna-26 و Luna-27 ، والتي تمثل جميعها شراكات مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

وقال كولميكوف للرئيس فلاديمير بوتين ، وفقًا لنسخ باللغة الإنجليزية للمكالمة التي نشرها الكرملين في 10 أبريل: "المركبة الفضائية لونا -25 في مرحلة التجميع والمراحل التجريبية الأولى"، مضيفا "نعم ، هناك بعض المشاكل لكن نعمل عليها، وآمل أن يتحقق هدف 2021 بإطلاق لونا -25 ".

ومن المفترض أن تكتمل مركبة الفضاء Luna-25 في مارس المقبل ، وتستهدف وكالة الفضاء حاليًا تاريخ الإطلاق في 1 أكتوبر 2021.

كما سترسم Luna-26 خريطة لسطح القمر و Luna-27 ستدرس الصخور والغبار التي تغطي سطح القمر، بعد الهبوط بنظام تجريبي أوروبي.

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وقال كولميكوف خلال الاجتماع الشهر الماضي، "بشكل عام، نحن واثقون إلى حد ما من أن الأهداف التي تتضمن لونا -26 ولونا -27 ستتحقق في عامي 2024 و 2025 على التوالي".

وأضاف كولميكوف، "كما يجري النظر في المزيد من المهام، ويمكن أن تحمل Luna-28 عربة صغيرة وترسل صخور القمر إلى الأرض؛ وكذلك يمكن أن تحمل Luna-29 مركبة مستكشف أكبر على غرار مركبات Lunokhod السوفيتية".

ولعل القمر هو وجهة ذات شعبية هذه الأيام، حيث تهدف الولايات المتحدة، التي تسابقت إلى القمر مع الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، إلى إعادة الروبوتات إلى سطح القمر بدءًا من عام 2021 كجزء من برنامج أرتميس لهبوط رواد الفضاء في القطب الجنوبي في عام 2024.

وقضى المسبار الصيني Chang'e-4 أكثر من عام في دراسة الجانب البعيد من القمر مع مركبة مرافقة، ومن المقرر إطلاق Chang'e-5 في وقت لاحق هذا عام، فيما فشلت مهمة تشاندريان 2 - الهندية في الهبوط على سطح القمر.