شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تبحث استخدام تقنيات الإقامة الجبرية لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بدء الولايات المتحدة في إعادة فتح اقتصادها، يدرس بعض مسئولي الدولة ما إذا كان يمكن استخدام تكنولوجيا مراقبة الإقامة الجبرية - بما في ذلك أساور الكاحل أو تطبيقات تتبع الموقع - في الحجر الصحي المفروض على المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

ولكن في حين تم استخدام التكنولوجيا بشكل متقطع لتطبيق الحجر الصحي الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن السؤال القانوني الكبير قد أوقف حتى الآن طرح عمليات نشر واسعة النطاق: هل يمكن للمسؤولين فرض المراقبة الإلكترونية دون جريمة أو أمر محكمة؟ مثال على ذلك هو هاواي، التي نظرت في الاستخدام الكاسح لأساور الكاحل التي تدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو تطبيقات تتبع الهواتف الذكية لفرض أوامر البقاء في المنزل الممنوحة للركاب الجويين القادمين، وفقًا لرونالد كوشي، رئيس مجلس الشيوخ في ولاية هاواي.

وقال كوشي إن المسئولين في هاواي قلقون من أن العديد من المسافرين ينتهكون أمر الحجر الصحي الذي أصدرته الولاية لمدة 14 يومًا، مما يعرض سكان المنطقة للخطر، لكنه قال إن خطة التتبع الجماعي للمسافرين القادمين - المستوحاة من التكنولوجيا المماثلة الموجودة في كوريا الجنوبية - تم وضعها على الجزء الخلفي بعد أن أثار مكتب المدعي العام في هاواي مخاوف.

وردا على أسئلة مكتوبة إلى مكتب المدعي العام، قال مركز المعلومات المشتركة COVID-19 في هاواي إن "الأفكار المختلفة التي يتم تقييمها لتتبع تلك الخاضعة للحجر الإلزامي استجابة لوباء COVID-19 هي الآن مجرد أفكار"، وقد تم تنفيذ أفكار مماثلة بالفعل في عدد قليل من الولايات الأخرى، وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير.

وبحسب إيمي هيس، رئيس الخدمات العامة في المدينة، فإن سبعة أشخاص خالفوا قواعد الحجر الصحي في لويزفيل بولاية كنتاكي، حيث أمرت المحكمة بارتداء أجهزة تتبع GPS المصنعة من قبل أنظمة SCRAM، وقالت لرويترز إنه في حين أنها تفضل ألا تضطر إلى استخدام الأجهزة على الإطلاق، فإن قانون الولاية يسمح بفرض الحبس المنزلي لحماية الصحة العامة.

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وقالت "نحن لا نريد أن نزيل حريات الناس ولكن في نفس الوقت لدينا جائحة".

وفي تشارلستون عاصمة ولاية فرجينيا الغربية، قال شريف مقاطعة كانواها مايك رذرفورد لرويترز إن قوته استأجرت 10 أساور إضافية للكاحل لرصد المواقع من مجموعة GEO Group في بداية الوباء "لتكون في الجانب الآمن".

وقال مسؤولين تنفيذيين في الصناعة، بما في ذلك رئيس شركة Shadowtrack Technologies Inc.، روبرت ماجاليتا، الذي تزود شركته التي تتخذ من لويزيانا قرابة 250 عميلًا عبر نظام العدالة الجنائية، أنهم أرسلوا مكالمات من حكومات الولايات والحكومات المحلية حول إعادة استخدام أدواتهم لتطبيق الحجر الصحي، على الرغم من أنهم لن يسموا المشترين المحتملين.

وقال كريس كيتون، من E-Cell ومقره أركنساس، إنه اتصلت به مؤخرًا وكالة حكومية أرادت تكييف تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتتبع المحتجزين لتطبيق الحجر الصحي، وقال إن التغييرات التي طلبتها الوكالة كانت تجميلية بحتة، بما في ذلك استبدال كلمة "العميل" - مصطلح الخلية الإلكترونية للمعتقلين - بكلمة "المريض"، وقال "لقد أرادوا فقط إعادة تصميم تطبيقنا".

يذكر أنه يتم بالفعل استخدام إصدار مزود برمز الاستجابة السريعة من حل الفرقة التطبيق والمعصم في هونغ كونغ لفرض وحدات العزل على المسافرين القادمين، فيما تستخدم بولندا إصدارًا من تقنية التعرف على الوجوه من التقنية التي تحث المستخدمين بانتظام على تحميل صورة شخصية لإثبات أنهم في الداخل.