شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاميرات الكشف عن المتفجرات بالطائرات يمكن تعديلها للتعرف على كورونا والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدمت الشركة بالفعل تكنولوجيا مماثلة للكشف عن السرطان والإنفلونزا، ويمكن استخدامها قريبًا لتوفير تحذير مسبق للمناطق الملوثة بالفيروس الذي يسبب COVID-19.
دخلت Koniku ومقرها كاليفورنيا في شراكة مع Airbus في المشروع حيث تتخصص الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية.
ومن الممكن تكييف التكنولوجيا الحالية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، لأن الفيروس يقوم بتعديل طفيف للجسيمات التي ينتجها البشر، وتعمل هذه التعديلات كعلامات يمكن أن ترصدها ما تسمى بكاميرات الرائحة.
كتب Osh Agabi ، المؤسس والرئيس التنفيذي Koniku، في مدونة: "تعمل Koniku وAirbus منذ عام 2017 لتطوير حل للتكنولوجيا الحيوية الآلية لاكتشاف وتتبع وتحديد المواد الكيميائية أو المتفجرات على متن الطائرات أو في المطارات.
وأضاف "نحن الآن نكيف أنشطتنا التنموية لتشمل الكشف عن المخاطر البيولوجية وتحديدها بما في ذلك مسببات الأمراض مثل فيروس كورونا مع إشارات مشجعة اعتبارًا من اليوم".
وأوضح إيرباص في بيان، أن المستقبلات في أجهزة الاستشعار ستنذر بالخطر عند اكتشاف مركبات جزيئية محددة.
كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز لأول مرة، سيتم تجربة مجموعة متنوعة من أجهزة الكشف عن المتفجرات بحلول نهاية العام في مناطق فحص المطار، ويمكن بعد ذلك إدخالها على الطائرات نفسها على مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كاميرات الكشف عن المتفجرات بالطائرات يمكن تعديلها للتعرف على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.